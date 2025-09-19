Antena 3 LogoAntena3
Luis intenta salvar a Digna de don Pedro, pero él le deja las cosas claras: “Tú madre se quedará conmigo hasta que me muera”

El joven está dispuesto a todo por liberar a su madre, pero su plan no le sale cómo él esperaba.

Tras una conversación con Luz, Luis se presenta en casa de don Pedro para que su madre que vaya con él. ¡No va a permitir que su madre esté más tiempo retenida en contra de su voluntad por ese hombre!

“Veo que tú tampoco muestras una pizca de piedad por un pobre moribundo”, le dice y Luis le responde que no se va a marchar sin su madre.

Sin embargo, don Pedro se muestra tajante: Si se marcha de su lado, no dudará en denunciarla ante las autoridades.

“Es mi esposa”, le dice y le asegura que comparten muchos secretos, como la muerte de Jesús, por lo que deberá permanecer a su lado hasta que muera.

Digna le pide a su hijo que se vaya. No quiere problemas con don Pedro. Luis se marcha sin poder hacer nada. ¿Qué pasará?

