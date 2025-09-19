Candace Owens insiste en que Brigitte Macron es un hombre: "No me demandan porque lo es"

La influencer estadounidense Candace Owens ha reavivado la teoría conspirativa que sostiene que Brigitte Macron, esposa del presidente de Francia, nació hombre. A pesar de la demanda por difamación que ha interpuesto el matrimonio Macron en Estados Unidos, la comentarista ultraconservadora ha vuelto a defender su discurso públicamente. "No me está demandando por decir que es hombre. Porque lo es", publicó en redes sociales.

La activista, de 36 años, mantiene desde hace años esta acusación sin pruebas, alegando que la primera dama francesa nació con el nombre de Jean-Michel Trogneux, identidad que en realidad corresponde al hermano de Brigitte. Owens ha viralizado esta teoría a través de sus redes sociales, pódcast y vídeos, entre ellos una serie titulada 'Becoming Brigitte', que supera los dos millones de visualizaciones en YouTube.

La campaña, ampliamente difundida en foros ultraderechistas, ha sido objeto de especial preocupación por parte del entorno presidencial francés. El abogado de los Macron, Tom Clare, ha confirmado en el pódcast 'Fame Under Fire' de la BBC que la pareja presentará en los tribunales estadounidenses fotografías, documentos y testimonios científicos para desmentir la acusación.

"Esas alegaciones han sido increíblemente molestas y han supuesto una distracción para el presidente", explicó Clare, añadiendo que Brigitte Macron está dispuesta a hacer frente a esta situación: "Ella está dispuesta al 100% a someterse a ese peso para parar todo esto de una vez".

Owens, cercana al expresidente Donald Trump, sostiene que ha sido presionada por la Casa Blanca para detener sus publicaciones. Sin embargo, ha afirmado que no piensa retractarse ni dejar de hablar del tema, llegando a calificar a Emmanuel Macron como "claramente un homosexual".

Desde el entorno del presidente francés consideran que la campaña de Owens forma parte de una estrategia deliberada de "acoso e intimidación", y alegan que las afirmaciones han tenido un impacto personal y político. "Cuando alguien tergiversa una carrera y ataca a tu familia, llega un momento en que te cansas", señaló Clare.

La justicia estadounidense tendrá que determinar ahora si existe "malicia real", el estándar legal requerido en casos de difamación, lo que implica que Owens haya difundido información falsa a sabiendas. Por el momento, la influencer sigue firme en sus afirmaciones, desafiando no solo a los Macron, sino también al proceso judicial en marcha.

