Atresmedia y Prime Video anuncian Padre no hay más que uno, la serie

Atresmedia y Prime Video han confirmado hoy que Padre no hay más que uno, la exitosa saga familiar cinematográfica más popular del cine español de los últimos años, se convierte en serie de televisión. La ficción, que se verá próximamente en Atresmedia y Prime Video, finaliza su rodaje y presenta a su nueva familia protagonista.

Escrita y dirigida por Inés de León Padre no hay más que uno, la serie es una comedia hilarante, repleta de caos familiar, ocurrencias disparatadas y momentos entrañables. Nos presenta a la familia Vicho Vaello, formada por Daniel Pérez Prada, en el papel de Mateo, el padre de familia y Mariam Hernández como Helena, su mujer, que, junto a sus cinco hijos, Claudio Gallego (Alex), Amanda Cárdenas (Teresa), Alberto Salvador (Luis), Naia de las Heras (Carola) y Olivia Guerrero (Bea), vivirán una nueva aventura familiar, ampliando el universo de Padre no hay más que uno y recuperando a alguno de sus personajes más queridos por el público.

Coescrita por Raúl Navarro, quien también codirige, y Juan Manuel de Vega, Padre no hay más que uno, la serie, es de nuevo, una producción de Mª Luisa Gutiérrez, en representación de la productora de la saga más taquillera del cine español en los últimos años, Bowfinger International Pictures, en asociación Sony Pictures International Productions y con la participación de Atresmedia y Prime Video.

La saga Padre no hay más que uno ha cerrado su paso por los cines con una exitosa quinta entrega que ha vuelto a conquistar al público. En sus cinco películas, la saga ha logrado más de 11,3 millones de espectadores y ha sido la única cinta española que ha logrado superar en los últimos cinco años los 2 millones de espectadores en todas y cada una de sus entregas.

Sobre Padre no hay más que uno, la serie

Helena y Mateo son un matrimonio con cinco hijos. Cuando a Helena le ofrecen el trabajo de su vida en la app Conchy, toda la familia decide mudarse. Mateo, con más confianza que sentido común, deja de lado su carrera para encargarse del cuidado de sus hijos, convencido de que “esto no puede ser tan difícil” pero pronto descubrirá que lo es, y mucho.

Mientras Helena intenta brillar en su nueva empresa, sus hijos, descontentos con la mudanza, se organizan para sabotear este cambio de vida y poder volver a su antigua ciudad.