Miguel Ríos recuerda a su madre: "Con una lágrima suya, no habría estado en este oficio"

Miguel Ríos ha visitado el plató de Y ahora Sonsoles para desvelarnos todos los detalles de su próximo trabajo. Además, ha habido tiempo para hacer un repaso de carrera y de su vida personal.

Miguel Ríos, con 81 años de vida y 65 en la música, viene pisando fuerte con un nuevo trabajo bajo el brazo: 'En la rampa de salida' u 'Oro Irlandés', ambos son singles de su próximo disco: 'El último vals'.

Un trabajo que sin duda volverá a atraparnos los oídos y que le llevará una gira con la que recorrerá los teatro más emblemáticos de nuestro país: "Uno por semana, así me recompongo".

"Que te aplaudan en el escenario es agradable. Lo dejé una vez y volví a toda hostia", ha confesado Miguel Ríos, el niño que quiso ser Elvis desde pequeño.

El artista se ha sentado en el plató junto a Sonsoles Ónega en una entrevista donde ha habido tiempo para recordar a su madre: "Fue una persona muy generosa porque con una lágrima de ella, no hubiera estado en este oficio".

"No solo me animó, sino que además me dejó el dinero que tenía para que aguantara las primeras semanas", ha confesado al también recordar a su padre: "Era todo lo contrario a lo que era yo".

"Nunca hablé con mi padre de la vida" ha confesado un Miguel Ríos emocionado, mientras que añadía: "la obligación de criar 7 hijos, pesa".

Miguel Ríos es sin duda uno de los rockeros más respetados y aclamados de nuestras fronteras.

