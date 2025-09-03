Begoña, cada vez más cómoda con Gabriel, vuelve a dejarse llevar: “¿Por qué no te quedas a pasar la noche conmigo?”

Gabriel, Begoña y Julia han pasado un gran día de picnic para celebrar el cumpleaños de la enfermera.

El abogado le preparó esta sorpresa adelantándose a Andrés gracias a María que fue rápida y veloz a contárselo todo.

Gabriel así se ganó un punto más en la batalla por conseguir ganarse a Begoña. ¡Además la pequeña Julia está cada vez más emocionada con esta relación!

Así con la excusa de devolverle un pendiente que a Begoña se le olvidó en el coche de Gabriel, el abogado se presenta en su habitación antes de irse a dormir.

Allí, Begoña le agradece la sorpresa y le confiesa que le encantaría repetir el plan pronto.

Entre risas y arrumacos entre ambos, Begoña da un paso más y le pide a Gabriel que pase la noche con ella. Ambos se besan y vuelven a dar rienda suelta a su pasión. ¿Será este el inicio de una relación entre ellos?