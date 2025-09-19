Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 397

Gabriel advierte a María sobre Begoña: “Te está vigilando”

El empresario se ha dado cuenta de que la enfermera está empezando a sospechar de María.

Begoña no se fía de María. Después de estar a punto de pillarla en su habitación caminando, sigue pensando que la joven está mintiendo y que ya ha empezado a recuperar la movilidad en sus piernas.

María salió airosa de esta situación diciéndole que esos ruidos que escuchó en su habitación eran de los ratones del desván. Sin embargo, Begoña sospecha cada vez más de ella.

Gabriel se da cuenta y se lo dice a María: “Begoña te está vigilando”, le dice preocupado dejando a la joven muy sorprendida.

El empresario le dice que debe tener cuidado y Begoña podría darse cuenta de que ha empezado a volver a caminar en cualquier momento. ¿Qué pasará?

Capítulo 397 de Sueños de libertad; 19 de septiembre: Cristina perdona a Don Pedro mientras su estado de salud empeora

Gabriel advierte a María sobre Begoña: "Te está vigilando"

"Te prometo que he aprendido de mis errores": Don Pedro manipula a Cristina y consigue su perdón

Luis intenta salvar a Digna de don Pedro, pero él le deja las cosas claras: "Tú madre se quedará conmigo hasta que me muera"
¡Begoña, a punto de pillar a María!, ¿descubrirá que ha empezado volver a caminar?
