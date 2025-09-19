Gabriel advierte a María sobre Begoña: “Te está vigilando”

Begoña no se fía de María. Después de estar a punto de pillarla en su habitación caminando, sigue pensando que la joven está mintiendo y que ya ha empezado a recuperar la movilidad en sus piernas.

María salió airosa de esta situación diciéndole que esos ruidos que escuchó en su habitación eran de los ratones del desván. Sin embargo, Begoña sospecha cada vez más de ella.

Gabriel se da cuenta y se lo dice a María: “Begoña te está vigilando”, le dice preocupado dejando a la joven muy sorprendida.

El empresario le dice que debe tener cuidado y Begoña podría darse cuenta de que ha empezado a volver a caminar en cualquier momento. ¿Qué pasará?