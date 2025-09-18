Avance
Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Don Pedro volverá a retener a Digna contra su voluntad
A pesar de que su hijo Luis quiera llevársela de allí, él no cederá a que se marche.
En el próximo capítulo de Sueños de libertad veremos como...
Luz le reprochará a Luis que le haya escondido lo que está pasando entre Digna y don Pedro. ¿Cómo reaccionará él?
Sin embargo, la situación en casa Carpena no irá más que a peor. Don Pedro pedirá el alta voluntaria y se irá a su casa... ¡Haciendo que Digna vaya con él!
El empresario no la dejará moverse de su lado a pesar de los intentos de sus hijos. ¿Estará quedándose al límite esta situación?
Begoña volverá a sospechar de María y si realmente no tiene movilidad en las piernas. Estará a punto de pillarla... ¿Qué pasará?
