Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Don Pedro volverá a retener a Digna contra su voluntad

En el próximo capítulo de Sueños de libertad veremos como...

Luz le reprochará a Luis que le haya escondido lo que está pasando entre Digna y don Pedro. ¿Cómo reaccionará él?

Sin embargo, la situación en casa Carpena no irá más que a peor. Don Pedro pedirá el alta voluntaria y se irá a su casa... ¡Haciendo que Digna vaya con él!

El empresario no la dejará moverse de su lado a pesar de los intentos de sus hijos. ¿Estará quedándose al límite esta situación?

Begoña volverá a sospechar de María y si realmente no tiene movilidad en las piernas. Estará a punto de pillarla... ¿Qué pasará?

