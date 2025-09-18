Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Don Pedro volverá a retener a Digna contra su voluntad

A pesar de que su hijo Luis quiera llevársela de allí, él no cederá a que se marche.

vance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Don Pedro volverá a retener a Digna contra su voluntad

Publicidad

Ana Bermejo Lillo
Publicado:

En el próximo capítulo de Sueños de libertad veremos como...

Luz le reprochará a Luis que le haya escondido lo que está pasando entre Digna y don Pedro. ¿Cómo reaccionará él?

Sin embargo, la situación en casa Carpena no irá más que a peor. Don Pedro pedirá el alta voluntaria y se irá a su casa... ¡Haciendo que Digna vaya con él!

El empresario no la dejará moverse de su lado a pesar de los intentos de sus hijos. ¿Estará quedándose al límite esta situación?

Begoña volverá a sospechar de María y si realmente no tiene movilidad en las piernas. Estará a punto de pillarla... ¿Qué pasará?

Y no te pierdas el próximo capítulo de Sueños de libertad en Antena 3 en atresplayer.

Antena 3» Series» Sueños de libertad» Avances

Publicidad

Series

vance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Don Pedro volverá a retener a Digna contra su voluntad

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Don Pedro volverá a retener a Digna contra su voluntad

Capítulo 396 de Sueños de libertad; 18 de septiembre: los De la Reina intentan que Marta recupere la dirección de la empresa

Capítulo 396 de Sueños de libertad; 18 de septiembre: los De la Reina intentan que Marta recupere la dirección de la empresa

Begoña escucha una conversación entre María y Julia... ¡Empieza a sospechar sobre si dice realmente la verdad!

Begoña escucha una conversación entre María y Julia... ¡Empieza a sospechar sobre si dice realmente la verdad!

Gema le desvela a Luz toda la verdad entre Digna y don Pedro: “Él es un monstruo”
Capítulo 396

Gema le desvela a Luz toda la verdad entre Digna y don Pedro: “Él es un monstruo”

Miguel Ángel Vaca anuncia frente a la prensa que Pelayo será el nuevo gobernador civil
Capítulo 396

Miguel Ángel Vaca anuncia frente a la prensa que Pelayo será el nuevo gobernador civil

María le asegura a Andrés que votará a favor de Marta en la junta
Capítulo 396

María le asegura a Andrés que votará a favor de Marta en la junta

El joven le ha pedido que vaya de frente y le diga la verdad, lo mejor para los De la Reina es que Marta recupere la dirección de Perfumerías de la Reina.

Octavio y Méndez, en el punto de mira de la coronel Serrano: esta noche, dos nuevos capítulos de La Encrucijada
Avance | Capítulo 25

Octavio y Méndez, en el punto de mira de la coronel Serrano: esta noche, dos nuevos capítulos de La Encrucijada

Álvaro descubrirá que el icónico cuadro que guarda el patriarca en su despacho es falso y pondrá en rumbo una investigación imposible de frenar.

¡Por los pelos! Bahar evita que Tura descubra su plan con Rengin y destapa la enfermedad de Ahu

¡Por los pelos! Bahar evita que Tura descubra su plan con Rengin y destapa la enfermedad de Ahu

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Pelayo será el nuevo gobernador civil de Toledo

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Pelayo será el nuevo gobernador civil de Toledo

Digna le confiesa a Damián que sus advertencias sobre don Pedro eran ciertas: “Me arrepiento de haberme casado con él”

Capítulo 395 de Sueños de libertad; 17 de septiembre: Don Pedro intenta conseguir el perdón de Cristina escribiéndole una carta

Publicidad