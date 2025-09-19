“Te prometo que he aprendido de mis errores”: Don Pedro manipula a Cristina y consigue su perdón

Don Pedro está intentando reconciliarse con Irene y Cristina, pero parece que el perdón por parte de ella se resiste.

Irene se lo dejó claro: solo le perdonaría si le decía dónde estaba José, el padre biológico de Cristina y si dejaba libre a Digna.

Como don Pedro no ha aceptado su trato intenta ganarse el perdón de Cristina con una carta de arrepentimiento en la que le pedía perdón por haber intervenido en su adopción cuando era un bebé.

Aunque Cristina se resiste a perdonarlo, finalmente acude a su casa. Allí don Pedro le asegura que su carta era sincera y que no sabe nada del paradero de José y le asegura que ha aprendido de sus errores.

Le pide a su sobrina que no le deje solo en sus últimos días y que no quiere morirse sin resolver las cosas con ellas.

Estas palabras conmueven a Cristina: “Por mi parte está perdonado”, le dice ella. ¿Serán sinceras las palabras de don Pedro?