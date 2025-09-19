Capítulo 397 de Sueños de libertad; 19 de septiembre: Cristina perdona a Don Pedro mientras su estado de salud empeora

Los días se le agotan a don Pedro y, a pesar de haber ablandado después de que Cristina, su sobrina, le confesase que le perdonaba, él continúa reteniendo a Digna a su lado a la fuerza: si lo abandona antes de que muera, la denunciará por el asesinato de Jesús de la Reina.

Por otro lado, las sospechas de Begoña hacia María no paran de crecer. Un comentario de la pequeña Julia y el sonido de unos pasos en su habitación le han hecho pensar que la mujer de Andrés podría caminar, aunque de momento, no tiene ninguna prueba.

Mientras Claudia y Raúl siguen un tanto distantes, Carmen ha intentado animar a Tasio a volver al trabajo y reconducir su vida después de haber perdido a su madre de forma trágica. Además, Joaquín es consciente de que don Pedro quiere que Tasio sea su sucesor en la fábrica.

Por otro lado, Gabriel y María continúan conspirando a espaldas de todos y temen que los Merino coloquen a Marta como directora de Perfumerías de la Reina. ¿Qué pasará en el próximo capítulo? ¡Tendremos que estar muy atentos para no perdernos detalle!

