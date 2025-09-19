Las dos razones de peso por las que Octavio decidió retirar la denuncia contra César y librarle la cárcel

Octavio y César están viviendo un intenso pulso cada jueves en La Encrucijada. El mexicano quiere vengar la muerte de su padre, y el gran empresario no para de defenderse para salirse con la suya.

Cuando Álvaro descubrió que el cuadro original del arlequín estaba en posesión de Humberto, amigo y socio de César, él acabó en prisión por robo y amenazas, y César se entregó para no dejarle solo, debiendo enfrentarse posteriormente a un juicio.

La victoria de Octavio estaba servida en bandeja de plata, pero el gran empresario le pidió a Álvaro que retirase la denuncia contra César, algo que dejó a su abogado completamente descolocado. ¿Por qué? ¡Te lo contamos!

H2: Para evitar la prensa

Octavio retira la denuncia conta César para evitar la prensa y una posible mala imagen del Grupo Oramas. Álvaro no comprende: tienen al mexicano donde querían y acabaría en la cárcel tarde o temprano, pero el empresario prefiere mantenerse con pies de plomo.

Octavio no quiere poner en riesgo todo lo que ha conseguido por “un estúpido cuadro”, una obra que le recuerda su trágico pasado y con el que comenzó a hacer su fortuna.

Sin duda, una pieza clave que César puede usar en su contra, aunque eso implique reconocer que entró en su despacho para robarlo, o más bien, recuperarlo y sustituirlo por una copia exacta.

H2: La comisaria Serrano

Octavio es un hombre con mucho poder, con amigos y contactos en todas partes, y capaz de borrar su rastro de cualquier parte. Gracias al comisario Méndez, el empresario siempre ha tenido las espaldas bien cubiertas, pero en la comisaría se ha vivido un suceso que ha debilitado a Octavio.

La comisaria Serrano ha llegado para relevar a Méndez, una nueva agente que no está atada a Octavio y que, por tanto, no se dejará embaucar por él. Sin la protección de Méndez, Octavio quiere ser más prudente, aunque eso implique desaprovechar una gran oportunidad para acabar con César.

Además, la comandante Serrano no dudará en hacer cumplir la ley, y ya tiene en el punto de mira a Álvaro. ¿Será la comandante un recurso favorable para César en su lucha con Octavio? ¿O acabará, como todos, bajo las órdenes del empresario?