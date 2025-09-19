La vida en La Palma cuatro años después del volcán: "110 familias continúan viviendo en casas de madera y contenedores"

Hoy, día 19 de septiembre de 2025 se cumplen cuatro años desde que el volcán de La Palma entrase en erupción. Un equipo de Antena 3 Noticias se ha desplazado a la isla para conocer la situación de los afectados después de estos años.

Diana Gómez nos recibe sobre una de las coladas de lava que cubre lo que era el pueblo de Todoque. Bajo esa lava está lo que era su casa. A veces pasa por la zona, se detiene y se sienta sobre lo que era su terraza: "Cuando paso un tiempo sin venir y llego recuerdo muchas cosas, sobre todo cuando llega este día, nos ha marcado un antes y un después, vuelve a removerse".

Asegura que esa sigue siendo su casa, aunque ya no esté: "Hemos perdido todo nuestro patrimonio, las casas de mis padres, mis hermanos, y la mía; y el negocio familiar". Nos cuenta que estos años han sido muy duros y que la vida le cambió por completo con el volcán. Ellos recibieron las ayudas por la pérdida de las viviendas y pudieron comprar un terreno nuevo para construir una vivienda para sus padres. Ahora, pese a que las ayudas han sido insuficientes y no han llegado al completo, no quiere pelear más, solo quiere seguir adelante. Además, se ha reinventado en su trabajo ya que ella era guía turística y ahora hace las nuevas rutas del volcán: "Al principio me costó, no era fácil hablar de los vivido, y con las preguntas de la gente. Ha servido de terapia hablar de ello".

"Estamos hartos esa es la verdad"

Nos acercamos a los barracones donde todavía viven 110 familias en Los Llanos de Aridane. Son las "casas contenedor" que se construyeron como medida provisional. Eva es una señora mayor que vive sola. Ella no perdió su casa, pero quedó sepultada por la ceniza y no ha recibido ninguna ayuda. Primero la mandaron al hotel de Fuencaliente, y ahora desde la ventana de su pequeña "casa contenedor" nos asegura que no está bien allí: “Paso calores, esto es muy estrecho”. Se quiere ir de allí pero vive con la incertidumbre de no saber a donde. Pedro es vecino de Eva en este barracón. Toda su familia perdió las viviendas en La Laguna, y aunque a sus hermanos les han dado las ayudas, a él no le ha llegado nada por problemas burocráticos, solo la ayuda por la pérdida de enseres. "Estamos hartos esa es la verdad", asegura.

Historias esperanzadoras

En el lado opuesto, también encontramos a personas que han podido salir adelante y construir de nuevo sus casas. Ricardo Camacho vio desde la Iglesia de Tajuya como la lava se llevaba su casa de La Laguna. Él es uno de los afortunados que ha podido construir una nueva vivienda y además lo ha hecho sobre la lava, justo encima de su casa sepultada. "En mi caso las ayudas me llegaron bien, no puedo quejarme. En un año y poco he terminado la casa", nos cuenta. "Yo fui la primera persona a la que le dieron la licencia para construir sobre la colada", recuerda Ricardo, que desde antes del verano vive feliz en su nueva casa.

Goyo también ha podido construir de nuevo tras perderlo todo. En su caso, las viviendas de casi todos sus familiares, y una finca de plátanos. Estos años no han sido fáciles porque a él no le dieron alternativa habitacional y tuvo que buscarse la vida separado de su familia durante tres años, en casas de familiares y amigos. Pero gracias a la insistencia de su hijo, y al terreno que le cedió su familia ha podido salir adelante y terminar una nueva casa. "Las ayudas las han dado gota a gota y estanos esperando el último refilón. Ya vemos la luz al final del túnel". Mirando al volcán asegura que nunca le ha cogido rabia y se siente agradecido porque otra gente aún sigue luchando.

Son solo algunas de las cientos de historias que ha dejado el volcán. Los más afortunados han salido adelante, pero muchos todavía no han podido hacerlo y piden que no se les olvide.

