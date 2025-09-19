Antena 3 LogoAntena3
Damián se venga de don Pedro tras escuchar que dejó morir a Jesús en los próximos capítulos de Sueños de libertad

Nada volverá a ser lo mismo en Sueños de libertad. El patriarca de los De la Reina se enfrentará a don Pedro tras descubrir toda la verdad sobre la muerte de su primogénito.

La próxima semana un gran secreto saldrá a la luz provocando un giro inesperado que lo revolucionará todo.

La serie más vista de la televisión se prepara para un duro enfrentamiento entre dos de sus protagonistas: Damián y don Pedro que nos dejará sin palabras.

Damián irá a visitar al empresario, que a casusa del avanzado estado de su enfermedad, estará ya en sus últimos días de vida.

El empresario le confesará al patriarca una verdad que le dejará destrozado. "Yo os libré de Jesús. Dejé que se muriera", le revelará don Pedro. Le dirá que fue él quien en realidad acabó con la vida de su hijo y no Digna.

Damián, lleno de rabia, descubrirá que Don Pedro le negó auxilio a Jesús cuando todavía seguía con vida. ¡Si le hubiera prestado su ayuda, su hijo a lo mejor podría seguir vivo!

Don Pedro dejó morir a Jesús negándole auxilio, ¡seguía con vida tras el enfrentamiento con Digna!

Fuera de sí, Damián atacará a don Pedro con la intención de vengar la muerte de Jesús. ¿Qué pasará?, ¿acabará con su vida?, ¿cómo reaccionarán el resto de la familia cuando descubran lo que hizo con Pedro?

¡No te pierdas todo lo que va a pasar en los próximos capítulos de Sueños de libertad! ¡Descúbrelo de lunes a viernes, a las 15:45h, en Antena 3!

