El tiempo se agota para Bahar, Rengin y Cagla: ¿llegará la ayuda antes de que sea demasiado tarde?

En el hospital, nadie entiende lo que ocurre. Hay mucho revuelo, los pasillos son un mar de rumores y todo el mundo se pregunta dónde están Bahar, Rengin y Cagla.

Evren es el que está más preocupado. Pregunta a unos y a otros, las llama al móvil, pero nadie contesta. Su enfado con Bahar se convierte poco a poco en miedo, porque en el fondo sabe que algo muy malo está pasando.

Y no se equivoca. Lejos de allí, las tres doctoras siguen secuestradas, y saben que no pueden esperar a que sus secuestradores decidan qué hacer con ellas. Por eso, en un momento de valentía y arriesgándolo todo, intentan escapar de ellos.

Mientras en el hospital solo hay confusión, para ellas cada segundo que pasa es una eternidad. ¿Llegará alguien a tiempo para salvarlas?

