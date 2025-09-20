Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En los próximos capítulos

El tiempo se agota para Bahar, Rengin y Cagla: ¿llegará la ayuda antes de que sea demasiado tarde?

El miedo y la tensión llenan cada rincón mientras Bahar, Rengin y Cagla buscan una salida. Lunes y martes, nuevos capítulos de Renacer en Antena 3.

Renacer

Publicidad

Desirée Castillo
Publicado:

En el hospital, nadie entiende lo que ocurre. Hay mucho revuelo, los pasillos son un mar de rumores y todo el mundo se pregunta dónde están Bahar, Rengin y Cagla.

Evren es el que está más preocupado. Pregunta a unos y a otros, las llama al móvil, pero nadie contesta. Su enfado con Bahar se convierte poco a poco en miedo, porque en el fondo sabe que algo muy malo está pasando.

Y no se equivoca. Lejos de allí, las tres doctoras siguen secuestradas, y saben que no pueden esperar a que sus secuestradores decidan qué hacer con ellas. Por eso, en un momento de valentía y arriesgándolo todo, intentan escapar de ellos.

Mientras en el hospital solo hay confusión, para ellas cada segundo que pasa es una eternidad. ¿Llegará alguien a tiempo para salvarlas?

No te pierdas los próximos capítulos de Renacer. Lunes y martes, a las 22:50h en Antena 3. Si no puedes con la intriga... la respuesta ya te espera en atresplayer.

Antena 3» Series» Renacer» Avances

Publicidad

Series

Renacer

El tiempo se agota para Bahar, Rengin y Cagla: ¿llegará la ayuda antes de que sea demasiado tarde?

Damián se venga de don Pedro tras escuchar que dejó morir a Jesús en los próximos capítulos de Sueños de libertad

Damián se venga de don Pedro tras escuchar que dejó morir a Jesús en los próximos capítulos de Sueños de libertad

Razones

Las dos razones de peso por las que Octavio decidió retirar la denuncia contra César y librarle la cárcel

Capítulo 397 de Sueños de libertad; 19 de septiembre: Cristina perdona a Don Pedro mientras su estado de salud empeora
Resumen

Capítulo 397 de Sueños de libertad; 19 de septiembre: Cristina perdona a Don Pedro mientras su estado de salud empeora

Gabriel advierte a María sobre Begoña: “Te está vigilando”
Capítulo 397

Gabriel advierte a María sobre Begoña: “Te está vigilando”

“Te prometo que he aprendido de mis errores”: Don Pedro manipula a Cristina y consigue su perdón
Capítulo 397

“Te prometo que he aprendido de mis errores”: Don Pedro manipula a Cristina y consigue su perdón

Cristina se apiada de su tío y decide darle una oportunidad tras leer su carta.

Luis intenta salvar a Digna de don Pedro, pero él le deja las cosas claras: “Tú madre se quedará conmigo hasta que me muera”
Capítulo 397

Luis intenta salvar a Digna de don Pedro, pero él le deja las cosas claras: “Tú madre se quedará conmigo hasta que me muera”

El joven está dispuesto a todo por liberar a su madre, pero su plan no le sale cómo él esperaba.

¡Begoña, a punto de pillar a María!, ¿descubrirá que ha empezado volver a caminar?

¡Begoña, a punto de pillar a María!, ¿descubrirá que ha empezado a volver a caminar?

Orhan ordena secuestrar a Kazim

“Que no tengan piedad”: Orhan ordena secuestrar a Kazim en el próximo capítulo de Una nueva vida

“Estoy muy cansado de que el pasado siga persiguiéndonos”: Octavio se derrumba frente a Mónica

“Estoy muy cansado de que el pasado siga persiguiéndonos”: Octavio se derrumba frente a Mónica

Publicidad