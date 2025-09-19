Xabi Alonso y los insultos a Simeone en Anfield: "Hace tiempo que se ha ido de las manos esto"

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, ha tomado la palabra en la previa del duelo liguero ante el Espanyol y se ha referido al episodio que sufrió Simeone el pasado miércoles en Anfield, cuando fue expulsado por irse a por un espectador que le estuvo insultando desde la grada.

"En un mundo ideal no tendríamos que sufrir esas situaciones. Yo no me quejo, no lo sufro demasiado, pero otros compañeros las sufren más y desgraciadamente hay que saber convivir con ello o te saca un poquito de la situación en la que tienes que estar más metido y se ven situaciones desagradables". No he tenido demasiados episodios pero en los campos de fútbol hace tiempo que se ha ido de las manos esto", lamentó el tolosarra.

El técnico vasco habló también sobre Vinícius, después de que el brasileño fuera suplente ante el Olympique de Marsella en la Champions League.

"Le veo bien. Verlo desde fuera es muy diferente. Ayer veía que no era el momento de hablar con él, pero hoy ya tenía mejor sonrisa y estaba más positivo. He hablado con él y al final he hecho cosas individualizadas con él durante el entrenamiento. Mañana ya veremos", apuntó un Xabi Alonso que no aclaró si será o no titular este sábado ante el RCD Espanyol.

"¿Huijsen? Me hubiese gustado que la decisión fuese otra, pero..."

Xabi Alonso reconoció que no está sorprendido por la decisión de Apelación de no atender el recurso del Real Madrid por el partido de sanción a Dean Huijsen.

"No me sorprende. Me hubiese gustado que la decisión fuese otra, pero mañana no va a estar. No pudimos jugar con él durante 60 minutos y mejor dejarlo ahí porque si se acepta un error debería tener sus consecuencias", explicó Xabi Alonso.

El tolosarra sí confirmó que Fede Valverde jugará en el centro del campo y no lo usará como lateral este sábado.

"Fede jugará en el centro del campo, que es su posición. El otro día le dio al equipo lo que necesitaba y colectivamente estuvo muy generoso. Es fundamental en el sistema y ojalá no tenga que jugar en el lateral derecho, pero no se puede decir que nunca lo hará", aclaró Xabi Alonso.

Por último, el entrenador del Real Madrid subrayó la importancia y el peso de Mbappé en el equipo, pero no descartó que el parisino pueda tener algún partido de descanso y entrar en las rotaciones.

"Habrá muchos partidos y si no es titular en alguno de ellos se ha de tomar con tranquilidad. No creo que un jugador lo juegue todo. Es muy importante, pero hay que estar atento a las cargas y habrá alguno que no jugará. Llevamos cinco partidos y a lo mejor hay que esperar tiempo para ver por dónde se va", concluyó Xabi Alonso.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com