Avance | Victoria de Marichalar y Rocío Laffón
Victoria de Marichalar y Rocío Laffón llegan con mucha ilusión a Emparejados: “Yo digo más veces te quiero”
Victoria de Marichalar ha irrumpido en Emparejados junto con su mejor amiga, la sevillana Rocío Laffón. Descubre la entrevista de estas dos jóvenes influencers esta noche a las 22:00 horas en Antena 3.
Publicidad
Victoria de Marichalar se define como una apasionada de los caballos y adora pasar tiempo con sus amigos. La nieta de Juan Carlos I ha presentado a su mejor amiga, Rocío Laffón.
Rocío Laffón se presenta como Rochi y se considera una apasionada de la naturaleza y de pasar tiempo con sus amigos.
No te pierdas la entrevista de Joaquín y Susana a estas dos amigas y confidentes, esta noche a las 22:00 horas en Antena 3.
Publicidad