Victoria de Marichalar ha irrumpido en Emparejados junto con su mejor amiga, la sevillana Rocío Laffón. Descubre la entrevista de estas dos jóvenes influencers esta noche a las 22:00 horas en Antena 3.

Carmen Pardo
Publicado:

Victoria de Marichalar se define como una apasionada de los caballos y adora pasar tiempo con sus amigos. La nieta de Juan Carlos I ha presentado a su mejor amiga, Rocío Laffón.

Rocío Laffón se presenta como Rochi y se considera una apasionada de la naturaleza y de pasar tiempo con sus amigos.

No te pierdas la entrevista de Joaquín y Susana a estas dos amigas y confidentes, esta noche a las 22:00 horas en Antena 3.

Victoria de Marichalar y Rocío Laffón llegan con mucha ilusión a Emparejados: “Yo digo más veces te quiero”

