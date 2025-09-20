Victoria de Marichalar y Rocío Laffón llegan con mucha ilusión a Emparejados: “Yo digo más veces te quiero”

Victoria de Marichalar se define como una apasionada de los caballos y adora pasar tiempo con sus amigos. La nieta de Juan Carlos I ha presentado a su mejor amiga, Rocío Laffón.

Rocío Laffón se presenta como Rochi y se considera una apasionada de la naturaleza y de pasar tiempo con sus amigos.

No te pierdas la entrevista de Joaquín y Susana a estas dos amigas y confidentes, esta noche a las 22:00 horas en Antena 3.