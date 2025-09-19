¡Begoña, a punto de pillar a María!, ¿descubrirá que ha empezado a volver a caminar?

Begoña está empezando a sospechar de María. Cree que la mujer de Andrés podría haber recuperado la movilidad en sus piernas y sobre todo desde que Julia le ha contado que vio a María con los zapatos sucios, algo que le ha hecho sospechar todavía más.

Gabriel, que es cómplice del secreto de María, trata de quitarle importancia diciéndole que todo fue por culpa de una enfermera que salpicó a la joven durante su visita en la nueva clínica de Madrid.

Aún así, Begoña sigue teniendo dudas y por eso, cuando escucha pasos dentro de la habitación de María, no duda en entrar directamente sin llamar a la puerta.

María estaba caminando por su habitación sin poder disimular la emoción que le provocaba este gran avance sin darse cuenta de que Begoña estaba en el pasillo.

De repente abre la puerta, pero descubre a María ya sentada. Begoña le dice que había escuchado pasos mientras María se hace la sorprendida y le miente diciendo que habrán sido los ratones del desván.

Por esta vez, parece que María se ha librado, pero por muy poco. ¿Estará Begoña más cerca de descubrir la verdad de María?