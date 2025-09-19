El Rosco | 19 de septiembre
Órdago de Rosa en El Rosco: deja a Manu descolocado con una jugada maestra
Cuando los dos concursantes estaban empatados a 21 aciertos, la coruñesa ha sacado un as, se ha plantado y ha dejado a su rival la presión de la remontada.
La suerte ha acompañado esta vez a Rosa en una de esas respuestas al 50% que tantas veces decantan El Rosco y ha conseguido echar un órdago a Manu en un duelo muy competido. Ha compensado así el ‘enfado’ que había tenido consigo misma en La Pista, donde ha dejado escapar la victoria con una canción que tenía muy escuchada pero en cuyo título se había fijado poco.
A pesar de que Rosa ha llegado a El Rosco con una importante diferencia de segundos, esta vez el tiempo no ha sido un factor determinante. Manu, que ha comenzado con ímpetu, se ha ido relajando según avanzaba la primera vuelta. Y la gallega, que ha ido dejándose más letras por el camino, ha terminado dando un acelerón y hasta adelantándole.
Las fuerzas se han igualado y la emoción ha crecido con un empate a 21 en los marcadores. Rosa, apurando su tiempo, ha visto el momento de tentar su suerte: dos opciones en su cabeza para la H… y dicho la correcta. Con 22 aciertos tras ese órdago, se ha plantado y ha dejado toda la presión a Manu. ¡Descubre cómo termina este trepidante Rosco en el vídeo!
