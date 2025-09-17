Antena 3 LogoAntena3
Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Pelayo será el nuevo gobernador civil de Toledo

Miguel Ángel Vaca anuncia en la fábrica y ante la prensa lo que el marido de Marta tanto deseaba.

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

María decidirá retomar su rehabilitación en Madrid sorprendiendo mucho a Andrés con esta inesperada decisión.

Mientras tanto, Carmen celebrará que Tasio, gracias al apoyo de Gaspar, por fin haya podido expresar todo el dolor que había guardado tras la pérdida de su madre.

Damián propondrá que sea Marta la nueva directora de la fábrica, reforzando así un plan para tomar el control frente a don Pedro. ¿Qué pasará?

Miguel Ángel Vaca visitará la fábrica por el 25 aniversario del perfume y comunicará delante de todos que Pelayo será el nuevo gobernador civil de Toledo.

Además, Julia descubrirá un detalle que podría poner en entredicho la versión que María ha dado sobre su rehabilitación sembrando las dudas en Begoña que lo escuchará todo desde la puerta.

Miguel Ángel Vaca anunciará en la fábrica y ante la prensa que Pelayo es el nuevo gobernador civil de Toledo. ¿Cómo recibirá la familia de la Reina esta noticia?

No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad.

