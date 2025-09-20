Samantha Siqueiros, sobre la relación entre David y Julia, su personaje de La Encrucijada: “Sienten una química incontrolable”

En los últimos capítulos de La Encrucijada, cada vez que veíamos juntos en pantalla a David y Julia, sabíamos que algo iba a pasar. Nos hemos ido enamorando de ellos cada minuto, algo que también han sentido los personajes dentro de la trama, hasta que no pudieron sucumbir a lo que sentían.

Aunque este beso formaba parte de un plan orquestado por Patricia para tener una excusa de no ver a su marido y seguir adelante con su falso embarazo, el beso entre Julia y David fue real, lleno de amor y sentimientos reprimidos ante un romance imposible.

Así nos lo cuenta Samantha Siqueiros, la actriz que interpreta a Julia en La Encrucijada. “Desde el principio de la serie existe una conexión entre Julia y David”, comenta la actriz, señalando esas similitudes que han unido a los personajes, como son el gran corazón, una empatía y una escucha que hace que sientan “una química incontrolable”.

Esa empatía que siente Julia hacia David, escuchando sus problemas con Patricia, hace que surja esa conexión que nos mantiene pegados a la pantalla cada jueves en Antena 3.

“David es el hombre con el que ella quisiera estar”, confiesa Samantha, comparando la relación tóxica que ha tenido con Nando y la relación con la que soñaría tener con David.

Samantha ha hablado sin tapujos sobre todo lo que siente Julia, como lo que más le atrae de David: su buen corazón, y es que cuando las personas tienen un corazón bonito, “se atraen y sucede una cosa mágica”.

En el vídeo de arriba tienes todas las palabras de Samantha Siqueiros sobre Julia y David, una relación prohibida pero que nos encantaría ver más en La Encrucijada, cada jueves a las 22.50 horas en Antena 3.

