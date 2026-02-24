Manuela pilla a Paula y Tasio cogidos de la mano: ¡la complicidad entre ellos no para de crecer!

Una de las personas que más se ha interesado por Paula desde que llegó para trabajar en la mansión de los De la Reina, a parte de Manuela y Eduardo, ha sido Tasio. El joven intenta que la empleada se sienta bien cada vez que se cruza con ella.

Mientras le prepara un bocadillo de queso en la cocina, Paula se desahoga con Tasio y le confiesa que mantiene una relación complicada con su padre. Ella cree que se aferra demasiado al pasado y su actitud egoísta le perjudica a ella.

“No quiero hacer esto toda la vida”, asegura Paula refiriéndose a servir en una casa, a pesar de hacer con gusto su trabajo. Tasio entiende lo que la joven le quiere decir y le explica cómo se sintió hasta que su padre lo aceptó como un De la Reina.

La complicidad entre ellos aumenta a medida que avanza la conversación y Tasio no puede evitar cogerle la mano para darle ánimos. Justo en ese momento, Manuela entra por la puerta e interrumpe este momento. La gobernanta no es tonta y percibe que hay cierto tonteo entre ellos. ¿Hablará seriamente con Paula para evitar que vaya a más?