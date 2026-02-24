Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 505

Manuela pilla a Paula y Tasio cogidos de la mano: ¡la complicidad entre ellos no para de crecer!

Los dos jóvenes se sienten muy a gusto hablando juntos y la gobernanta percibe un tonteo extraño entre ellos al verlos cogidos de la mano.

Manuela pilla a Paula y Tasio cogidos de la mano: ¡la complicidad entre ellos no para de crecer!

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

Una de las personas que más se ha interesado por Paula desde que llegó para trabajar en la mansión de los De la Reina, a parte de Manuela y Eduardo, ha sido Tasio. El joven intenta que la empleada se sienta bien cada vez que se cruza con ella.

Mientras le prepara un bocadillo de queso en la cocina, Paula se desahoga con Tasio y le confiesa que mantiene una relación complicada con su padre. Ella cree que se aferra demasiado al pasado y su actitud egoísta le perjudica a ella.

“No quiero hacer esto toda la vida”, asegura Paula refiriéndose a servir en una casa, a pesar de hacer con gusto su trabajo. Tasio entiende lo que la joven le quiere decir y le explica cómo se sintió hasta que su padre lo aceptó como un De la Reina.

La complicidad entre ellos aumenta a medida que avanza la conversación y Tasio no puede evitar cogerle la mano para darle ánimos. Justo en ese momento, Manuela entra por la puerta e interrumpe este momento. La gobernanta no es tonta y percibe que hay cierto tonteo entre ellos. ¿Hablará seriamente con Paula para evitar que vaya a más?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Beatriz vuelve a advertir a Gabriel: o le paga en menos de 24 horas o destapa su gran mentira

Beatriz vuelve a advertir a Gabriel: o le paga en menos de 24 horas o destapa su gran mentira

Mabel se instala en la habitación de las chicas… ¡y a Claudia no le hace ninguna gracia!

Mabel se instala en la habitación de las chicas… ¡y a Claudia no le hace ninguna gracia!

Don Agustín amenaza a Cloe tras descubrir su secreto: “Está cometiendo un delito que le puede llevar a la cárcel”

Don Agustín amenaza a Cloe tras descubrir su secreto: “Está cometiendo un delito que le puede llevar a la cárcel”

Manuela pilla a Paula y Tasio cogidos de la mano: ¡la complicidad entre ellos no para de crecer!
Capítulo 505

Manuela pilla a Paula y Tasio cogidos de la mano: ¡la complicidad entre ellos no para de crecer!

Resumen
Resumen

Capítulo del 23 de febrero de En tierra lejana: Alya se queda sin su hijo y fuera de la mansión

María y Toscano en Entre Tierras
15 de marzo

“Hacía mucho tiempo que no sentía curiosidad por alguien”: María volverá a ilusionarse en Entre Tierras 2

La segunda temporada, que se estrena el 15 de marzo en atresplayer, mostrará una nueva etapa en la vida sentimental de María tras la muerte de Manuel.

Avance
Avance | Final

Esta noche, llega el final de Renacer: los protagonistas de esta historia toman importantes decisiones

Bahar y sus allegados cerrarán las cuentas pendientes que han dejado abiertas en un episodio que nos encogerá el corazón.

Elena Rivera

Así aborda Perdiendo el juicio el TOC y la salud mental, sin clichés ni frivolidades: "Con mucho criterio de realidad"

Avance

El ruego de Cihan Deniz que pone a prueba el corazón de su tío: esta noche, nuevo capítulo de En tierra lejana

Mine

Mine se presenta ante Alya sin saber que es la futura esposa de Cihan

Publicidad