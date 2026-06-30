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Capítulo 593

Miguel propone a Claudia un picnic en el campo, pero ella le rechaza… ¡ya tenía plan con Valentina!

El médico se ha quedado muy triste ante el rechazo de sobrina de Manuela.

Miguel propone a Claudia un picnic en el campo, pero ella le rechaza… ¡ya tenía plan con Valentina!

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Miguel ha llegado a la conclusión, y gracias a su hermana, que le Claudia le gusta y mucho.

El joven está tan emocionado que se lanza y le pide a la sobrina de Manuela un plan en el campo, pero ella lo rechaza. Justo habían quedado con Valentina para ir a comer.

“Otro día me encantaría, Miguel”, le dice ella dejando al joven muy triste. Valentina insiste a su amiga que vaya con él y que ya quedarán ellas otro día, pero Claudia le dice que no que ya se había comprometido con ella.

¿Tendrán esa cita otro día Miguel y Claudia?, ¿Pasará algo más entre ellos?

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