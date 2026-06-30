Miguel propone a Claudia un picnic en el campo, pero ella le rechaza… ¡ya tenía plan con Valentina!

Miguel ha llegado a la conclusión, y gracias a su hermana, que le Claudia le gusta y mucho.

El joven está tan emocionado que se lanza y le pide a la sobrina de Manuela un plan en el campo, pero ella lo rechaza. Justo habían quedado con Valentina para ir a comer.

“Otro día me encantaría, Miguel”, le dice ella dejando al joven muy triste. Valentina insiste a su amiga que vaya con él y que ya quedarán ellas otro día, pero Claudia le dice que no que ya se había comprometido con ella.

¿Tendrán esa cita otro día Miguel y Claudia?, ¿Pasará algo más entre ellos?

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