Marta Belmonte adelanta qué le va a pasar a su personaje en Sueños de libertad: "Creo que el público se va a sorprender"

La actriz anima a todo el mundo a ver el viaje que se le viene a Marta de la Reina por delante.

Marta Belmonte

Ana Bermejo Lillo
Publicado:

Marta Belmonte, la actriz que triunfa como Marta de la Reina en Sueños de libertad, la serie líder de la televisión, nos cuenta cómo está viviendo todo lo que le está pasando a su personaje.

Su compañera y amiga, Alba Brunet, quien da vida a Fina en la ficción, ha sido madre por lo que su personaje se ha tenido que marchar a Argentina, víctima de un chantaje de Pelayo, (Alejandro Albarracín).

La actriz nos habla de los nuevos retos de su personaje, cómo fue grabar las secuencias finales de las Mafin y qué vamos a ver de Marta de la Reina en los próximos capítulos.

"Hemos grabado secuencias preciosas y otras terribles también"

La intérprete cuenta cómo fue grabar las últimas secuencias de Marta y Fina juntas: "Fue muy emocionante, pero también muy intenso".

Una vez Fina se marcha, el personaje de Marta sufre un proceso que "no se veía venir", ya que tiene que lidiar con una ruptura que no se esperaba, y además, "no tiene réplica", ya que no pueden ni si quiera tener una última conversación de despedida.

Marta de la Reina

"A Marta le pasa factura no tener una conversación de despedida cara a cara", señala la actriz, que advierte que veremos a una Marta que toca fondo... ¡Pero resurgirá!

Belmonte anima a todos los fans a seguir la historia de Marta de la Reina, ya que cree que se "van a sorprender" con todo lo que han rodado. El camino de Marta sigue, y quiere que todo el mundo le acompañe a verlo... ¿Conseguirá superar la marcha de Fina?

No te pierdas la historia de Marta en Sueños de libertad, de lunes a viernes en Antena 3.

Marta Belmonte

