Andrés se enfrenta a Gabriel y le amenaza: “Esta vez soy yo el que reparte el juego”

Andrés está al límite y no puede más con las mentiras de Gabriel. El joven le confiesa a Gabriel que ha recordado y que sabe perfectamente que él saboteó la sala de calderas.

Gabriel lo niega, pero Andrés insiste en seguir acusándolo. “¿Hasta cuándo vas a seguir con tu venganza?”

Andrés sabe que su primo miente y no va a parar hasta desenmascararlo delante de todos.

El hijo de Damián le amenaza: ahora lo dos juegan a los mismo, aunque esta vez es él quien reparte las cartas.

Gabriel le hace frente, pero es plenamente consciente del peligro que su primo él representa para sus planes. ¿Qué pasará?