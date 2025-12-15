Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 457

Andrés se enfrenta a Gabriel y le amenaza: “Esta vez soy yo el que reparte el juego”

El joven De la Reina le asegura a su primo que no va a parar hasta desenmascararlo.

Andrés se enfrenta a Gabriel y le deja le amenaza: “Esta vez soy yo el que reparte el juego”

Publicidad

Andrés está al límite y no puede más con las mentiras de Gabriel. El joven le confiesa a Gabriel que ha recordado y que sabe perfectamente que él saboteó la sala de calderas.

Gabriel lo niega, pero Andrés insiste en seguir acusándolo. “¿Hasta cuándo vas a seguir con tu venganza?”

Andrés sabe que su primo miente y no va a parar hasta desenmascararlo delante de todos.

El hijo de Damián le amenaza: ahora lo dos juegan a los mismo, aunque esta vez es él quien reparte las cartas.

Gabriel le hace frente, pero es plenamente consciente del peligro que su primo él representa para sus planes. ¿Qué pasará?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Capítulo 457 de Sueños de libertad; 15 de diciembre: Cristina, al límite, pierde los papeles ante Cloe

Capítulo 457 de Sueños de libertad; 15 de diciembre: Cristina, al límite, pierde los papeles ante Cloe

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Tasio le planta cara a David y le deja claro que él es el marido de Carmen

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Tasio le planta cara a David y le deja claro que él es el marido de Carmen

Andrés se enfrenta a Gabriel y le deja le amenaza: “Esta vez soy yo el que reparte el juego”

Andrés se enfrenta a Gabriel y le amenaza: “Esta vez soy yo el que reparte el juego”

Tasio, fuera de control por los celos, explota contra Carmen: “Me preocupa cómo le miras tú”
Capítulo 457

Tasio, fuera de control por los celos, explota contra Carmen: “Me preocupa cómo le miras tú”

Luz insiste a Gaspar para que se haga un chequeo tras sus continuos despistes, pero él se resiste
Capítulo 457

Luz insiste a Gaspar para que se haga un chequeo tras sus continuos despistes, pero él se resiste

¿Pilladas? Pelayo sorprende a Marta y a Cloe, a punto de volver a besarse
Capítulo 457

¿Pilladas? Pelayo sorprende a Marta y a Cloe, a punto de volver a besarse

El gobernador civil de Toledo interrumpe a su mujer y a la francesa en el momento menos indicado.

Verónica Sánchez analiza su relación con Clara: “Es la hija que a ella le gustaría tener”
Contenido exclusivo

Verónica Sánchez analiza su relación con Clara: “Es la hija que a ella le gustaría tener”

La actriz nos explica cómo es la relación de Inés con Catalina y con la joven que no sabe que es su hija biológica.

La escena más escalofriante del secuestro: Akin convierte el dolor de su madre en una condena para Seyran

La escena más escalofriante del secuestro: Akin convierte el dolor de su madre en una condena para Seyran

¿Arrepentimiento o estrategia?: esta noche Uras juega su carta más peligrosa en Renacer

¿Arrepentimiento o estrategia?: esta noche Uras juega su carta más peligrosa en Renacer

Akin

“Acaba con ellos”: dos disparos ponen fin al secuestro de Seyran con un giro devastador

Publicidad