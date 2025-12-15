Capítulo 457
Tasio, fuera de control por los celos, explota contra Carmen: “Me preocupa cómo le miras tú”
Carmen le ha contado a Tasio que David le preparó tarbinas para animarla después de su discusión, ¡y él no se lo ha tomado nada bien!
Carmen y Tasio han intentado hablar para solucionar la tensión que existe entre ellos. Tasio le ha pedido que le de un beso, pero ella no le ha correspondido. “Tasio no podemos seguir así” le ha dicho la sevillana. Y es que, aunque vivan juntos, prácticamente no se dirigen la palabra.
Así Tasio le ha preguntado muy serio, con respecto a David, “¿hay algo de lo que yo me tenga que preocupar con ese muchacho?”. Carmen, trasuna breve pausa, le ha contestado algo nerviosa, “claro que no, Tasio. David y yo somos buenos amigos que nos hemos reencontrado después de mucho tiempo.
Pero Tasio no acaba de creerla y le ha recordado que antes de que fueran pareja, también habían sido amigos. Ante la insistencia de su marido, Carmen le ha preguntado convencida, “¿Qué pasa que Gaspar ya te ha contado que le dejó su cocina para que me cocinara tarbinas no?”. Tasio se ha quedado en shock, desde luego que no lo sabía.
De la incomprensión ha pasado a la rabia y así le ha espetado a Carmen, “Resulta que discutes con tu marido y luego vas a comer tarbinas con tu expareja”. Ella ha tratado de defenderse pero nada, Tasio ha continuado furioso, “os he visto muy juntitos a los dos hablando en la plaza”.Carmen le ha dicho que tan solo se han cruzado por casualidad y además ha añadido, “y por si se pensaba otra cosa le he dicho que entre nosotros tan solo había amistad”.
Pero Tasio no tiene un pelo de tonto y le ha dicho mirándola a los ojos, “lo que me preocupa no es como te mire él, que está loquito por ti, es como le miras tú”. Así le ha pedido que no finja, que no se haga la indignada porque conoce perfectamente todas sus miradas… “y esa no la sueles usar cuando hablas con tus amigos”.
Ahora sí, ya fuera de sí le ha espetado “si te hizo de comer fue para llevarte al huerto el muchacho”. Y por no decir algo peor se ha ido, dejando a Carmen completamente sin palabras y confundida. ¿Superará esta grave crisis junto a Tasio?
