Verónica Sánchez analiza su relación con Clara: “Es la hija que a ella le gustaría tener”

Verónica Sánchez interpreta a Inés Lazariego en Las hijas de la criada, uno de los personajes más importantes de la historia. Una mujer valiente, fuerte y luchadora que no se imagina que Renata intercambió a su hija por la suya al nacer.

Verónica Sánchez explica que su personaje encuentra en Clara “una afinidad no esperada. Es la hija que a ella le gustaría tener”. Entre ellas surge un vínculo muy especial desde el primer momento, aunque ninguna se imagina por qué es.

“Inés ha intentado inculcarle, sin éxito, sus valores a Catalina. La lectura le parece aburrida, no quiere trabajar, es clasista, quiere que la mantengan…”, explica la actriz sobre la relación que su personaje tiene con la que cree que es su hija-

Sin embargo, a pesar de no tener afinidad con Catalina, Verónica recalca que la ama por encima de todas las cosas. ¡Escucha todo lo que nos ha contado la actriz sobre sus tramas en el vídeo de arriba!