Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Contenido exclusivo

Verónica Sánchez analiza su relación con Clara: “Es la hija que a ella le gustaría tener”

La actriz nos explica cómo es la relación de Inés con Catalina y con la joven que no sabe que es su hija biológica.

Verónica Sánchez analiza su relación con Clara: “Es la hija que a ella le gustaría tener”

Publicidad

Verónica Sánchez interpreta a Inés Lazariego en Las hijas de la criada, uno de los personajes más importantes de la historia. Una mujer valiente, fuerte y luchadora que no se imagina que Renata intercambió a su hija por la suya al nacer.

Verónica Sánchez explica que su personaje encuentra en Clara “una afinidad no esperada. Es la hija que a ella le gustaría tener”. Entre ellas surge un vínculo muy especial desde el primer momento, aunque ninguna se imagina por qué es.

“Inés ha intentado inculcarle, sin éxito, sus valores a Catalina. La lectura le parece aburrida, no quiere trabajar, es clasista, quiere que la mantengan…”, explica la actriz sobre la relación que su personaje tiene con la que cree que es su hija-

Sin embargo, a pesar de no tener afinidad con Catalina, Verónica recalca que la ama por encima de todas las cosas. ¡Escucha todo lo que nos ha contado la actriz sobre sus tramas en el vídeo de arriba!

La historia de Renata y Gustavo marcará el inicio de Las hijas de la criada: “Ella vive por primera vez un amor distinto”

La historia de Renata y Gustavo marcará el inicio de Las hijas de la criada: “Ella vive por primera vez un amor distinto”

Antena 3» Series» Las hijas de la criada

Publicidad

Series

Verónica Sánchez analiza su relación con Clara: “Es la hija que a ella le gustaría tener”

Verónica Sánchez analiza su relación con Clara: “Es la hija que a ella le gustaría tener”

La escena más escalofriante del secuestro: Akin convierte el dolor de su madre en una condena para Seyran

La escena más escalofriante del secuestro: Akin convierte el dolor de su madre en una condena para Seyran

¿Arrepentimiento o estrategia?: esta noche Uras juega su carta más peligrosa en Renacer

¿Arrepentimiento o estrategia?: esta noche Uras juega su carta más peligrosa en Renacer

Akin
Capítulo 66

“Acaba con ellos”: dos disparos ponen fin al secuestro de Seyran con un giro devastador

Ferit
Capítulo 66

“No me toques”: el audio de Seyran que hunde a Ferit y confirma su peor pesadilla

Ifakat
Capítulo 66

Ifakat, expulsada de la mansión Korhan tras ser descubierta en la cama con Sehmuz

La mansión Korhan ha vivido su mayor escándalo hasta ahora. Ifakat ha sido descubierta en la cama con Sehmuz. Halis la ha echado de la casa y de su vida para siempre.

Serter
Capítulo 66

Kazim tortura sin piedad a Serter y Doruk en su desesperada búsqueda de Seyran

Convencido de que alguien miente, Kazim decide que solo el dolor sacará la verdad. Serter y Doruk sufren las consecuencias de un padre que ya no tiene nada que perder.

Kazim y Ferit

Ferit se culpa por el secuestro de Seyran y rompe a llorar ante Kazim: “Se la llevaron delante de mis ojos”

Renata intenta consolar a Catalina, ¿conseguirá ganarse el cariño de su hija?

Renata intenta consolar a Catalina, ¿conseguirá ganarse el cariño de su hija?

Un encuentro lleno de indirectas: Catalina muestra su clasismo en su primera conversación con Braulio

Un encuentro lleno de indirectas: Catalina muestra su clasismo en su primera conversación con Braulio

Publicidad