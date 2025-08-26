Antena 3 LogoAntena3
Marta Belmonte y Alba Brunet cuentan qué va a pasar con Mafin: "Fina seguirá estando en el corazón de Marta"

No te pierdas esta entrevista exclusiva a las dos actrices sobre la marcha de Fina.

Marta Belmonte y Alba Brunet

Cristian García | Ana Bermejo Lillo
Publicado:

Marta Belmonte y Alba Brunet han analizado la salida de Fina de Sueños de libertad, y cómo se ha visto precipitada la marcha de este personaje.

Tras el incidente con Santiago, Pelayo ha amenazado a Fina para que se marchara a Argentina, y así despedirse de ella: la joven ha tenido que hacerlo y se ha ido sin despedirse de Marta ni de ninguna de las chicas de la tienda. ¡Todo un shock para ellas!

Marta

Hablamos con las actrices que dan vida a Marta y Fina respectivamente, y han comentado cómo ven ellas lo que les pasa a sus personajes en la trama.

"Hay algo como de ruptura, pero sin que la haya habido en realidad"

Belmonte explica que en Marta el público va a ver mucho "malestar, incomprensión y falta de información". Al final han roto sin explicaciones de por medio, y Marta no se enterará nada del chantaje al que se ha visto Fina obligada a ceder.

Brunet defiende que para Fina va a ser "dolorosísimo" irse sin despedirse de Marta. Y ambas van a tener que aprender a vivir la una sin la otra, a pesar de que su amor... ¡sea para siempre!

Marta y Fina se dejan llevar... ¿por última vez?

"Fina sigue estando en la distancia" revela Belmonte. No obstante, explica que viene un momento de cambios en el que tanto Marta como Fina tendrán que aprender a vivir por separado. ¿Lo conseguirán?

Está claro que llega un momento de retos para ambos personajes, y Marta tendrá que aprender a lidiar con una ruptura y mucha información a medias.

Para Fina va a ser muy doloroso marcharse y sobre todo no decirle a Marta dónde va... ¡Si no ella se plantaría allí!

Disfruta de la entrevista completa de las Mafin en Sueños de libertad.

