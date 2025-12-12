Capítulo 456 de Sueños de libertad; 12 de diciembre: Gema, decidida a seguir adelante con el embarazo

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad...

Luz ha seguido insistiendo en que no es seguro que Gema tenga al bebé por su condición médica. Y aunque Joaquín ha tratado de convencerla, Gema sigue priorizando la vida de su hijo a la suya propia. ¿En qué quedará esto?

Por otra parte, Claudia le ha preguntado directamente a Carmen sobre su relación con David. Hay química y se nota. Y la sevillana ha contestado: “ahora que le veo hecho un hombre me doy cuenta por qué estuve tan enamorada de él en su día”.

Además, Manuela ha vuelto a advertir a Claudia sobre Mari Paz, ¡No se fía de ella!. Pero Claudia sigue convencida de que ella es una "buena niña". Así, no ha dudado en asegurarla a Mari Paz que no va a despedirla de la Casa cuna.

Andrés ha hablado con Begoña para tratar de convencerla de que Gabriel está manipulando a Delia para que ella sostenga su versión. Pero Begoña no le cree y le ha pedido nerviosa, “a mi lo que me gustaría es que tú también fueras capaz de corregir tu comportamiento”.

Así Andrés ha ido a hablar con Delia. Y es que la madre de Gabriel sigue convencida de que su hijo es buena persona y que las mentiras de Andrés se deben a que sigue despechado por Begoña. Así el De la Reina le ha acabado diciendo estas duras palabras, “Usted le conoce mejor que yo y sabe que es incapaz de querer a nadie”.

