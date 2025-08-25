Detrás de las cámaras de la última noche de Fina con Marta: "Ella sabe que es la última noche juntas"

Una de las parejas más icónicas de Sueños de libertad, ha llegado a su fin, al menos por un tiempo. Fina se ha tenido que marchar a Argentina tras el chantaje de Pelayo en la ficción que triunfa en Antena 3 tarde tras tarde.

Nos colamos en la última jornada de grabación de Alba Brunet, la actriz que da vida a Fina. Se grabaron las últimas secuencias de Fina en la Mafinca en Toledo, su refugio de amor con Marta de la Reina, interpretada por Marta Belmonte.

Frío, mantas y mucha concentración para grabar las últimas secuencias de las Mafin juntas. Alba, visiblemente emocionada, explica que "no le gustan las despedidas".

Es su personaje quien se ve obligado a marcharse por culpa de una amenaza de Pelayo, a quien da vida Alejandro Albarracín. Con todo el dolor de su corazón, Fina les escribe una carta de despedida a Marta, y se marcha a Argentina... ¿hasta cuando? ¡No lo sabemos!

Pero sí que su amor, a pesar de los obstáculos es inquebrantable.

No os perdáis el making of del último día de Fina en la Mafinca en Sueños de libertad.