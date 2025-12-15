Capítulo 457 de Sueños de libertad; 15 de diciembre: Cristina, al límite, pierde los papeles ante Cloe

En el próximo Capítulo de Sueños de libertad…

Gabriel ha conseguido hacer creer a Delia, su madre, que la ha perdonado así como a los De la Reina. “Lo único malo es que ahora tendré que integrarla en mi vida si no quiero que se de cuenta de mis intenciones”, le explica a María.

Sigue teniendo a todos engañados, menos a Andrés, quien no ha dudado en plantarle cara como de costumbre. Así, desafiante le ha dicho, “ahora los dos jugamos a lo mismo con la diferencia de que ahora soy yo el que reparte el juego”.

Por otra parte, Manuela ha ideado una estratagema para que Gaspar vaya a la consulta de Luz para hacerse una revisión de la memoria. Pero él se ha dado cuenta y muy indignado le ha dicho a la doctora que tan solo se tarta de unos despistes sin importancia. Pero ella ha seguido insistiendo, ¡es por su bien!

Además, Cristina le ha plantado cara a Cloe. Aunque la representante de Brossard pedía un pequeño cambio en la fórmula del perfume, Cristina le ha espetado “Yo opino que es mejor que cada departamento tome sus propias decisiones”. Así deja claros los límites: sus criterios son sus criterios, le guste o no.

Además, hay más tensión que nunca entre Cloe y Marta, y justo cuando ella estaba a punto de besar a la De la Reina, Pelayo las ha interrumpido. Y Marta ha disimulado como ha podido. ¡Qué situación!

Por otro lado, Carmen le ha dejado claro a David que ella está casada. Pero en una acalorada discusión Tasio, muy pero que muy celoso, le ha dicho a la sevillana “mira Carmen a mí lo que me preocupa no es como te mira él, es como le miras tú”. Y es que dicen, ¡que los ojos nunca mienten!

Ya fuera de sí a su vez le ha dicho, “si te hizo de comer es para llevarte al huerto el muchacho, que debe de ser que aun no lo ha conseguido”. Así se ha ido dejando sin palabras a la sevillana. ¿Superarán esta grave crisis de pareja juntos?