¿Arrepentimiento o estrategia?: esta noche Uras juega su carta más peligrosa en Renacer

Nevra va directa a hablar con Uras para decirle que el disco duro con las grabaciones de las cámaras ha desaparecido y que Seren ya no tiene pruebas contra él. Su nieto se queda helado y empieza a bombardearla a preguntas, pero ella las esquiva todas. Solo le exige que se dé prisa y actúe antes de que sea demasiado tarde.

Descolocado, pero viendo una nueva oportunidad, Uras intenta recuperar el control. Minutos antes había presentado su dimisión, pero ahora decide echarse atrás y seguir en el hospital. En el despacho de Harun, en ese momento aparece Bahar y escucha parte de la conversación. Al enterarse de que su hijo había dimitido, no puede callarse: “¿Has dimitido? ¿Qué está pasando?”.

Uras, al verse descubierto, se coloca en modo víctima. Intenta ganarse de nuevo a su madre y también a Seren. Le dice a Bahar que su dimisión era un acto de responsabilidad. Sin embargo, Çağla no se cree ni una palabra, y le dice: “¿Esto no tendrá que ver con la posibilidad de que te despidan?”.

La pregunta lo descoloca por un segundo, pero Uras se recompone rápido. Sabe que el vídeo ha desaparecido y que ya no hay pruebas, así que utiliza su supuesta culpa como escudo como parte de un plan para salir indemne.

Esta noche, en Renacer, nada es lo que parece: ¿hasta dónde llegará la manipulación de Uras? A las 22.50 horas, en Antena 3. Y si no puedes esperar, adelántate ya en atresplayer.