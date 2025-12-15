Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 457

Luz insiste a Gaspar para que se haga un chequeo tras sus continuos despistes, pero él se resiste

Luz reconoce que Manuela y ella están preocupadas por Gaspar y le anima a hacerse una revisión para comprobar su memoria.

Luz insiste a Gaspar para que se haga un chequeo tras sus continuos despistes, pero él se resiste

Publicidad

Marta García
Publicado:

Gaspar se ha dado cuenta rápidamente de lo que Luz trataba de hacer con ese encargo. “Todo esto es una excusa para poner a prueba mi memoria”, le ha dicho a la doctora.

Y además Gaspar ha confirmado sus sospechas. Luz le ha confirmado que “el plan” para poner a prueba su memoria ha sido idea de Manuela. Y es que el responsable de la cafetería no se lo ha tomado demasiado bien. ¡Él opina que son unos despistes sin importancia!

Y ha argumentado que es porque está a mil cosas y no porque “esté enfermo de la cabeza”. Así Gaspar se ha puesto a la defensiva y Luz ha tratado de aplacarlo diciéndole “Sé que eres un hombre muy ocupado pero no estaría de más que vengas al dispensario a hacerte una pequeña revisión”.

¿Será verdad que Gaspar tiene despistes de esos que pueden ocurrir a todo el mundo o estará empezando a sufrir una condición médica más grave? Sea lo que sea Manuela y Luz sehan propuesto averiguarlo.

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Capítulo 457 de Sueños de libertad; 15 de diciembre: Cristina, al límite, pierde los papeles ante Cloe

Capítulo 457 de Sueños de libertad; 15 de diciembre: Cristina, al límite, pierde los papeles ante Cloe

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Tasio le planta cara a David y le deja claro que él es el marido de Carmen

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Tasio le planta cara a David y le deja claro que él es el marido de Carmen

Andrés se enfrenta a Gabriel y le deja le amenaza: “Esta vez soy yo el que reparte el juego”

Andrés se enfrenta a Gabriel y le amenaza: “Esta vez soy yo el que reparte el juego”

Tasio, fuera de control por los celos, explota contra Carmen: “Me preocupa cómo le miras tú”
Capítulo 457

Tasio, fuera de control por los celos, explota contra Carmen: “Me preocupa cómo le miras tú”

Luz insiste a Gaspar para que se haga un chequeo tras sus continuos despistes, pero él se resiste
Capítulo 457

Luz insiste a Gaspar para que se haga un chequeo tras sus continuos despistes, pero él se resiste

¿Pilladas? Pelayo sorprende a Marta y a Cloe, a punto de volver a besarse
Capítulo 457

¿Pilladas? Pelayo sorprende a Marta y a Cloe, a punto de volver a besarse

El gobernador civil de Toledo interrumpe a su mujer y a la francesa en el momento menos indicado.

Verónica Sánchez analiza su relación con Clara: “Es la hija que a ella le gustaría tener”
Contenido exclusivo

Verónica Sánchez analiza su relación con Clara: “Es la hija que a ella le gustaría tener”

La actriz nos explica cómo es la relación de Inés con Catalina y con la joven que no sabe que es su hija biológica.

La escena más escalofriante del secuestro: Akin convierte el dolor de su madre en una condena para Seyran

La escena más escalofriante del secuestro: Akin convierte el dolor de su madre en una condena para Seyran

¿Arrepentimiento o estrategia?: esta noche Uras juega su carta más peligrosa en Renacer

¿Arrepentimiento o estrategia?: esta noche Uras juega su carta más peligrosa en Renacer

Akin

“Acaba con ellos”: dos disparos ponen fin al secuestro de Seyran con un giro devastador

Publicidad