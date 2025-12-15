Capítulo 457
Luz insiste a Gaspar para que se haga un chequeo tras sus continuos despistes, pero él se resiste
Luz reconoce que Manuela y ella están preocupadas por Gaspar y le anima a hacerse una revisión para comprobar su memoria.
Gaspar se ha dado cuenta rápidamente de lo que Luz trataba de hacer con ese encargo. “Todo esto es una excusa para poner a prueba mi memoria”, le ha dicho a la doctora.
Y además Gaspar ha confirmado sus sospechas. Luz le ha confirmado que “el plan” para poner a prueba su memoria ha sido idea de Manuela. Y es que el responsable de la cafetería no se lo ha tomado demasiado bien. ¡Él opina que son unos despistes sin importancia!
Y ha argumentado que es porque está a mil cosas y no porque “esté enfermo de la cabeza”. Así Gaspar se ha puesto a la defensiva y Luz ha tratado de aplacarlo diciéndole “Sé que eres un hombre muy ocupado pero no estaría de más que vengas al dispensario a hacerte una pequeña revisión”.
¿Será verdad que Gaspar tiene despistes de esos que pueden ocurrir a todo el mundo o estará empezando a sufrir una condición médica más grave? Sea lo que sea Manuela y Luz sehan propuesto averiguarlo.
