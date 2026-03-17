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Marina Orta presenta a Paula, su personaje en Sueños de libertad: “Siente un amor muy grande por Tasio”

La actriz cántabra llega a la serie líder de la televisión para dar vida a la nueva asistenta de la familia De la Reina.

Marina Orta nos presenta a Paula

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María Sicilia Fernández | Julia Zapata López
Publicado:

Marina Orta es uno de los fichajes de la nueva temporada de Sueños de libertad. La actriz se mete en la piel de Paula Maceda, la nueva asistenta de la casa familiar, que llega por recomendación de unos amigos de Digna.

La joven viene de una humilde familia de agricultores y llega a Toledo con un único propósito: conseguir una vida mejor. Sin embargo, por el camino conocerá a Tasio, de quien se enamorará perdidamente, poniendo patas arriba su vida y la del hijo de Damián.

La intérprete no puede estar más feliz de aterrizar en Sueños de libertad: “Me siento muy afortunada de formar parte de algo increíble”. Además, también nos cuenta que todo el equipo la ha recibido con los brazos abiertos y que comparte camerino con Amanda

Cárdenas (Julia en la serie) y Dèlia Brufau (Mabel en la ficción): “Son todos majísimos y es muy guay”.

Y aunque la actriz confiesa que teme que la gente no apruebe sus sentimientos hacia Tasio, está convencida de que su personaje va a ser muy querido por la audiencia y que empatizará con Paula.

Un torbellino que descoloca a Manuela

Paula llega a la casa De la Reina pisando fuerte, lo que descoloca a Manuela, su gobernanta. Y es que, a la asistenta más veterana de la familia De la Reina le molesta que haya invadido su espacio y que la joven sea tan “explosiva”. En cambio, la joven no tolera que nadie le diga lo que tiene que hacer, lo que provoca numerosas rencillas entre ellas.

Afortunadamente, la actriz nos confiesa que las dos trabajadoras conseguirán superar sus malentendidos: “Poco a poco nos vamos encontrando y nos vamos queriendo”.

"Paula siente un amor muy grande por Tasio que no puede frenar"

Desde el momento en el que Paula conoce a Tasio, la joven siento una fuerte conexión con él. La actriz cuenta que en sus primeros días en la casa el hijo de Damián se convierte en su confidente y en su apoyo durante sus disputas con Manuela.

Poco a poco, esta amistad fue floreciendo hasta pasar a ser algo más que la joven no puede controlar: “Es algo que Paula siente, que no sabe cómo ha pasado, pero es un amor muy grande”.

¡Dale al play para conocer mejor a Marina Orta y descubre todo sobre su personaje en Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 y en atresplayer!

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