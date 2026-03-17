“Lleva la sangre del demonio”: Sadakat echa a Sahin a gritos y rompe la familia

Justo cuando la familia discutía por el estado de Alya, Sahin ha aparecido para avisar a Cihan de que el médico lo estaba esperando. Pero, al verlo, Sadakat se ha transformado en una fiera: “¡Largo de aquí! ¿Cómo te atreves a poner un pie en mi casa?”, ha gritado fuera de sí.

Cihan, Nare y Kaya se han quedado de piedra ante el ataque de rabia de su madre. Cihan ha intentado defender a su primo recordándole a la matriarca que ese "demonio", como ella lo llama, ha sido quien le ha donado sangre a Alya para que no se muriera. Pero a

Sadakat no le importa la gratitud; ella está convencida de que Sahin es un peligro y que se va a ir de la lengua con sus enemigos.

La desconfianza de la jefa del clan ha provocado un cisma familiar. Ha acusado a Cihan de ser un inocente por confiar en alguien que, según ella, lleva "sangre maldita". A pesar de que Cihan ha asegurado que Sahin es de los suyos y que jamás los traicionará, el daño ya estaba hecho.

Humillado y con el corazón roto, Sahin ha abandonado la mansión a toda prisa, incapaz de procesar tanto odio. Kaya ha salido corriendo detrás de él para intentar frenarlo, pero el joven está destrozado. ¿Será este el empujón definitivo para que Sahin se aleje de los Albora para siempre? La guerra interna de la familia acaba de cobrar su primera víctima.