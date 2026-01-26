Manuela explota y se enfada con Paula: “¿Qué querías, hacerme quedar mal delante de doña Digna?”

Digna le había encargado un ramo de flores para Nieves Salazar a Manuela y a Paula.

La Merino le dijo a Paula que quería hortensias, pero ella no se lo dijo a Manuela y la tía de Claudia le ha preparado un ramo de rosas.

Digna les pide explicaciones y en seguida se da cuenta de la tensión que existe entre Manuela y Paula.

Cuando se quedan a solas, Manuela se enfada mucho con Paula. Cree que lo ha hecho aposta para quedar mal delante de Digna.

“Bien descarada que eres cuando te da la gana y cuando no te interesa, te callas como ahora”, le dice muy enfadad. Paula le dice que intentó decírselo, pero que no pudo y le dice que si va a despedirla que lo haga cuánto antes porque no quiere perder más tiempo. ¿Qué pasará ahora?