Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 484

Manuela explota y se enfada con Paula: “¿Qué querías, hacerme quedar mal delante de doña Digna?”

Digna presencia una discusión entre la tía de Claudia y la nueva sirvienta.

Manuela explota y se enfada con

Publicidad

Digna le había encargado un ramo de flores para Nieves Salazar a Manuela y a Paula.

La Merino le dijo a Paula que quería hortensias, pero ella no se lo dijo a Manuela y la tía de Claudia le ha preparado un ramo de rosas.

Digna les pide explicaciones y en seguida se da cuenta de la tensión que existe entre Manuela y Paula.

Cuando se quedan a solas, Manuela se enfada mucho con Paula. Cree que lo ha hecho aposta para quedar mal delante de Digna.

“Bien descarada que eres cuando te da la gana y cuando no te interesa, te callas como ahora”, le dice muy enfadad. Paula le dice que intentó decírselo, pero que no pudo y le dice que si va a despedirla que lo haga cuánto antes porque no quiere perder más tiempo. ¿Qué pasará ahora?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Capítulo 484 de Sueños de libertad; 24 de enero: Carmen y Claudia no se toman bien las nuevas medidas impuestas por la dirección de la fábrica

Andrés, decidido a denunciar a María por adulterio: “Ya es hora de que el peso de la ley caiga sobre ella”

Pablo Salazar le comunica a Mabel una decisión: “A partir de mañana empezarás a trabajar conmigo en la fábrica”

Pablo Salazar le comunica a Mabel una decisión: “A partir de mañana empezarás a trabajar conmigo en la fábrica”

Luis propone la creación de un nuevo perfume exclusivo, pero Gabriel se niega en rotundo

Luis propone la creación de un nuevo perfume exclusivo, pero Gabriel se niega en rotundo

Manuela explota y se enfada con
Capítulo 484

Manuela explota y se enfada con Paula: “¿Qué querías, hacerme quedar mal delante de doña Digna?”

Carol Rovira
Entrevista

Así define Carol Rovira a Daniela, su personaje en Perdiendo el juicio: "Es acción, fuerza y caos"

Tayyar secuestra a Esme y le confiesa su verdadera identidad a punta de pistola
Capítulo 72

Tayyar secuestra a Esme y le confiesa su verdadera identidad a punta de pistola

Esme pensaba que por fin estaba a salvo, pero su peor pesadilla acaba de empezar. Lo que parecía un simple viaje en coche se ha convertido en una situación de vida o muerte cuando su chófer ha detenido el vehículo de golpe.

Saúl
Así ha sido

Saúl, un gran villano con un final a la altura

El hermano de Mónica ha resultado ser el verdadero villano de esta historia y ha provocado la unión de todos los protagonistas de esta historia.

¿Recuerdas al adorable Halit Can de Pecado Original? ¡Es el mismo actor que da vida a Cihan Deniz en En tierra lejana!

¿Recuerdas al adorable Halit Can de Pecado Original? ¡Es el mismo actor que da vida a Cihan Deniz en En tierra lejana!

Esta noche en Renacer: un embarazo de quintillizos desata una lucha legal dentro del hospital

Esta noche en Renacer: un embarazo de quintillizos desata una lucha legal dentro del hospital

Seyran y Ferit

Pelin encuentra el punto débil de Seyran mientras Ferit hace un pacto peligroso por venganza

Publicidad