Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Paula sueña con un futuro con Tasio

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Manuela vio el beso entre Tasio y Paula, pero cuando el marido de Carmen le pregunte si ella le había contado algo a la sevillana… ¡Manuela se hará la que no sabe nada!

Mientras, la complicidad entre Tasio y la joven recién llegada a la colonia continuará creciendo. “Me paso los días pensando en tu mirada”, llegará a decirle.

Marisol, por su parte, volverá a llamar a Pablo Salazar. ¡Está claro que quiere continuar con este amor prohibido!

Por su parte, Digna le propondrá una nueva idea para la perfumera a Gabriel… ¿qué opinará de la propuesta de la Merino?

Por otro lado, Luz irá a Madrid para ver a su padre, pero no podrá hacerse a la idea de que tiene que despedirse de él.

Además, Beatriz le asegurará a Álvaro que Gabriel les pagará las 25.000 pesetas. Está contra las cuerdas, pero… ¿de dónde conseguirá el dinero?

Claudia le propondrá a Salva ver una película juntos. Parece que el cantinero y la sobrina de Manuela van a tener una cita.

Y Andrés recibirá la noticia que tanto estaba esperando: la nulidad matrimonial de su matrimonio. ¡Legalmente su matrimonio con María nunca existió! Sin embargo, el joven tendrá sentimientos encontrados

¡No te pierdas todo lo que se viene en los próximos capítulos de Sueños de libertad! Y si no puedes esperar, adelántate en atresplayer.