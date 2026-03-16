Capítulo 519 de Sueños de libertad; 16 de marzo: Marta teme perder definitivamente a Cloe

En el capítulo de Sueños de libertad de hoy…

¡Hay turbulencias en la relación de las Marloe! La francesa se ha negado a darle a Marta una oportunidad porque está convencida de que la De la Reina no puede darle el amor que necesita. ¡Ella sigue teniendo muy presente a Fina!

Además, Luz se ha negado a dar a su padre por perdido y ha acudido a Miguel en busca de ayuda, pero el joven doctor no ha mostrado un ápice de empatía con ella. Y le ha dejado claro que tiene que aceptar que su padre se muere.

Por otro lado, ¡Gabriel ha conseguido unas fotos comprometedoras de Pablo y Marisol! ¿Cómo chantajeará el de la Reina a el patriarca de los Salazar?

Y bueno… Salva le ha dejado claro a Mabel que Claudia no es su tipo. Parece que a pesar de la excursión improvisada a Toledo del otro día el cantinero sigue sin sentir nada por ella.

En cuanto a Tasio y Paula, ¡el marido de Carmen ha tenido que marcar distancias con ella! Y es que a pesar de que a ambos les gustó el beso del otro día, Tasio le ha recordado, “no puede pasar de ahí”.

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