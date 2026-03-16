“¡Si no me ayudas, morirá!”: Cihan chantajea a Mine para operar a Alya y evitar la cárcel

Tras el brutal disparo de Sadakat, el médico de confianza de la familia Albora ha sido muy claro: el pulso de Alya es débil y si no entra en un quirófano de inmediato, podría morir.

La tensión en la empresa ha estallado por los aires. Mientras Cihan ha intentado mantener la calma, su hermana Nare ha hurgado en la herida de la forma más dura. Le ha recordado que su obsesión por casarse ha provocado todo esto y, lo que es peor, le ha dado el recado de su madre: Sadakat no quiere que Alya sobreviva para que no pueda delatarlos ante la policía.

Pero Cihan ha dejado claro que no piensa dejar que la mujer de su hermano muera. Desesperado, ha llamado a Mine para pedirle un quirófano clandestino, fuera de todo registro, para evitar que la justicia caiga sobre su familia. “Morirá, Mine, ayúdame”, le ha suplicado.

Mine, que todavía se está recuperando de su propio intento de quitarse la vida, se ha negado al principio. No está dispuesta a arriesgar su carrera y su libertad por la mujer que considera su rival. Sin embargo, Cihan ha amenazado con llevarla a urgencias y entregarse él mismo: “Iré a la policía y diré que he disparado yo”.

Ante la posibilidad de que Cihan acabara en la cárcel por una locura, Mine ha terminado cediendo y le ha pedido una hora para prepararlo todo. La carrera contra el reloj ha comenzado.