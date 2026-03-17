“No vi nada”: Cihan miente a Alya para tapar que Sadakat le disparó

El despertar de Alya ha sido un auténtico calvario. Desorientada y muerta de dolor, la joven ha empezado a recordar lo que pasó: “Alguien me disparó, ¿no lo viste?”, le ha preguntado a Cihan.

A pesar de que él estaba allí y vio perfectamente cómo su madre, Sadakat, apretaba el gatillo, ha preferido mentir: “No vi nada, estaba mirándote a ti”. La angustia de Alya no ha terminado ahí. Su única preocupación es su hijo, y el pánico de pensar que han podido hacerle algo la ha puesto fuera de sí. “Si le han hecho algo, cuéntamelo ya”, le ha suplicado a un Cihan que no sabía dónde meterse.

La situación se ha vuelto incontrolable cuando el dolor ha empezado a ser insoportable. La enfermera ha tenido que suministrarle un fuerte analgésico para que pudiera descansar, a pesar de la resistencia de la joven. Mientras ella caía rendida por la medicación, Cihan ha respirado tranquilo por ahora: Alya no vio a Sadakat.

El secreto sigue a salvo, pero ¿cuánto tiempo podrá Cihan sostener esta mentira? La traición está servida y sabe que, si Alya se llega a enterar, vendrán más problemas para los Albora.