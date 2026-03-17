Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En tierra lejana | 16 de marzo

“No vi nada”: Cihan miente a Alya para tapar que Sadakat le disparó

Alya ha despertado tras la operación y su primera pregunta ha helado la sangre de Cihan. En un intento desesperado por evitar que la familia salte por los aires, el mayor de los Albora le ha ocultado la verdad.

“No vi nada”: Cihan miente a Alya para tapar que Sadakat le disparó

Publicidad

El despertar de Alya ha sido un auténtico calvario. Desorientada y muerta de dolor, la joven ha empezado a recordar lo que pasó: “Alguien me disparó, ¿no lo viste?”, le ha preguntado a Cihan.

A pesar de que él estaba allí y vio perfectamente cómo su madre, Sadakat, apretaba el gatillo, ha preferido mentir: “No vi nada, estaba mirándote a ti”. La angustia de Alya no ha terminado ahí. Su única preocupación es su hijo, y el pánico de pensar que han podido hacerle algo la ha puesto fuera de sí. “Si le han hecho algo, cuéntamelo ya”, le ha suplicado a un Cihan que no sabía dónde meterse.

La situación se ha vuelto incontrolable cuando el dolor ha empezado a ser insoportable. La enfermera ha tenido que suministrarle un fuerte analgésico para que pudiera descansar, a pesar de la resistencia de la joven. Mientras ella caía rendida por la medicación, Cihan ha respirado tranquilo por ahora: Alya no vio a Sadakat.

El secreto sigue a salvo, pero ¿cuánto tiempo podrá Cihan sostener esta mentira? La traición está servida y sabe que, si Alya se llega a enterar, vendrán más problemas para los Albora.

“Quiero desaparecer”: Alya se emborracha en Estambul y Cihan la saca a la fuerza

“Quiero desaparecer”: Alya se emborracha en Estambul y Cihan la saca a la fuerza

Antena 3» Series» En tierra lejana

Publicidad

Series

“Sadakat fue mi amante”: Ecmel destapa el secreto que explica el odio hacia ellos

“Sadakat fue mi amante”: Ecmel destapa el secreto que explica el odio hacia ellos

“No vi nada”: Cihan miente a Alya para tapar que Sadakat le disparó

“No vi nada”: Cihan miente a Alya para tapar que Sadakat le disparó

“Lleva la sangre del demonio”: Sadakat echa a Sahin a gritos y rompe la familia

“Lleva la sangre del demonio”: Sadakat echa a Sahin a gritos y rompe la familia

Cihan amenaza a Sadakat si vuelve a tocar a Alya: “Atrévete y me perderás”
En tierra lejana | 16 de marzo

Cihan amenaza a Sadakat si vuelve a tocar a Alya: “Atrévete y me perderás”

“¡Si no me ayudas, morirá!”: Cihan chantajea a Mine para operar a Alya y evitar la cárcel
En tierra lejana | 16 de marzo

“¡Si no me ayudas, morirá!”: Cihan chantajea a Mine para operar a Alya y evitar la cárcel

Damián aconseja a Andrés que pase página
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián aconseja a Andrés pasar página y olvidarse de Begoña

El joven se sincerará con su padre sobre sus sentimientos después de recibir la nulidad matrimonial.

Marta teme perder a Cloe definitivamente
Resumen

Capítulo 519 de Sueños de libertad; 16 de marzo: Marta teme perder definitivamente a Cloe

Cloe le niega a Marta una oportunidad porque está segura de que la De la Reina no ha olvidado a Fina.

Luz se aferra a Miguel buscando la última esperanza para salvar a su padre

Luz se aferra a Miguel buscando la última esperanza para salvar a su padre: “¿Me está negando su ayuda?”

Andrés recibe la nulidad de su matrimonio con María

Andrés recibe por fin la nulidad de su matrimonio, pero se entristece: aunque sea libre, nunca podrá ser feliz con Begoña

Paula fantasea con volver a besar a Tasio, pero él le corta las alas: “No tendría que haber pasado”

Paula fantasea con volver a besar a Tasio, pero él le corta las alas: “No tendría que haber pasado”

Publicidad