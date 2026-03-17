En tierra lejana | 16 de marzo
“No vi nada”: Cihan miente a Alya para tapar que Sadakat le disparó
Alya ha despertado tras la operación y su primera pregunta ha helado la sangre de Cihan. En un intento desesperado por evitar que la familia salte por los aires, el mayor de los Albora le ha ocultado la verdad.
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El despertar de Alya ha sido un auténtico calvario. Desorientada y muerta de dolor, la joven ha empezado a recordar lo que pasó: “Alguien me disparó, ¿no lo viste?”, le ha preguntado a Cihan.
A pesar de que él estaba allí y vio perfectamente cómo su madre, Sadakat, apretaba el gatillo, ha preferido mentir: “No vi nada, estaba mirándote a ti”. La angustia de Alya no ha terminado ahí. Su única preocupación es su hijo, y el pánico de pensar que han podido hacerle algo la ha puesto fuera de sí. “Si le han hecho algo, cuéntamelo ya”, le ha suplicado a un Cihan que no sabía dónde meterse.
La situación se ha vuelto incontrolable cuando el dolor ha empezado a ser insoportable. La enfermera ha tenido que suministrarle un fuerte analgésico para que pudiera descansar, a pesar de la resistencia de la joven. Mientras ella caía rendida por la medicación, Cihan ha respirado tranquilo por ahora: Alya no vio a Sadakat.
El secreto sigue a salvo, pero ¿cuánto tiempo podrá Cihan sostener esta mentira? La traición está servida y sabe que, si Alya se llega a enterar, vendrán más problemas para los Albora.
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