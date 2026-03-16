Hoy, Santiago Segura será el protagonista en El Hormiguero

El Hormiguero recibe esta noche a Santiago Segura, que visita el programa para hablar del estreno de Torrente, presidente, la nueva y última entrega de la famosa saga.

Durante la entrevista, Segura comentará cómo ha sido volver a ponerse en la piel de uno de los personajes más icónicos del cine español y compartirá algunas anécdotas del rodaje. También repasará el impacto que ha tenido la saga a lo largo de los años y cómo ha evolucionado este personaje que se ha convertido en todo un fenómeno popular.

Sobre él:

Santiago Segura es actor, director, guionista y productor, y uno de los cineastas más populares del cine español. Alcanzó un enorme éxito con la saga Torrente, el brazo tonto de la ley, que dio origen a una de las franquicias más taquilleras de la historia del cine en España. A lo largo de su carrera ha participado en numerosos proyectos de cine y televisión, consolidándose como una de las figuras más influyentes del entretenimiento en nuestro país.