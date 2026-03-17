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En tierra lejana | 16 de marzo

“Sadakat fue mi amante”: Ecmel destapa el secreto que explica el odio hacia ellos

¡Secreto de estado al descubierto! Ecmel ha confesado a su hijo Sahin desde la cárcel la verdadera razón por la que Sadakat lo odia tanto: la matriarca de los Albora fue su amante y se casó con su hermano solo por venganza.

“Sadakat fue mi amante”: Ecmel destapa el secreto que explica el odio hacia ellos

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Tras ser humillado y expulsado de la mansión, Sahin ha ido a buscar respuestas a la cárcel. Lo que no esperaba era que su padre, Ecmel, le soltara una bomba que lo cambiará todo. Según su relato, hace años, Sadakat no era la reina que es hoy, sino una sirvienta que acabó seduciéndolo en Diyarbakir.

Ecmel ha confesado con asco que, tras tener una aventura con ella, la abandonó, y eso despertó en Sadakat un odio que ha durado décadas. Para vengarse de él, engatusó a su hermano y no paró hasta casarse con él y meterse en la familia.

Pero hay más. Ecmel ha revelado que su caída en desgracia y su estancia en la cárcel también son obra de ella. Fue Sadakat quien envió a espías y avisó a las autoridades durante un contrabando para quitarle el liderazgo de la familia y ponérselo en bandeja a su hijo, Cihan.

Este secreto explica por qué Sadakat pierde los papeles cada vez que ve a Sahin: verle la cara es recordar al hombre que la despreció hace años. Ecmel le ha pedido a su hijo que se calle, sobre todo ante su madre y su hermana, pero la verdad ya ha salido a la luz. ¿Usará Sahin esta información para destruir a Sadakat"?

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