Marina Orta es Paula Maceda, la nueva sirvienta en casa de los De la Reina

Paula, de familia humilde, llega a casa de la Reina a través de unos amigos de Digna.

Paula Maceda es una de las incorporaciones de la nueva temporada de Sueños de libertad. Y es que… ¡va a revolucionar allí por donde pasa! Y levantar alguna que otra pasión.

Paula llega a la casa de los De la Reina como sirvienta a través de unos amigos de Digna, y allí conoce a Manuela. Ella es de una familia humilde de agricultores y no le ha sentado demasiado bien que su padre se niegue a vender unas tierras que sin duda les podría hacer prosperar.

Y ese es precisamente el objetivo que persigue con su llegada a la colonia: alcanzar una vida mejor. ¿Lo conseguirá?

Allí, conocerá a Tasio, con el que no dudará en coquetear. Él está casado con Carmen, pero parece que espera una historia con muchos secretos en este encuentro… ¿hasta que punto se dejará llevar Tasio por los encantos de Paula? ¿le será fiel a Carmen?

Marina Orta es Paula Maceda

Marina Orta es una joven actriz española de gran trayectoria que ha participado en series icónicas de la televisión. Es uno de los fichajes para la nueva temporada de la ficción de Antena 3 y promete revolucionarlo todo.

No te la pierdas en la nueva temporada de Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 15:45H en Antena 3. Y si no puedes esperar adelántate en atresplayer.

Ozan Akbaba da vida a Cihan Albora

Ozan Akbaba da vida a Cihan Albora, el hombre que deberá proteger a su familia en En tierra lejana

Manu Baqueiro

Manu Baqueiro en Perdiendo el juicio: “Gabriel es un loser que busca la redención a través de su trabajo”

Antonio Romero hace balance sobre su paso por Sueños de libertad: "Gaspar se ha transformado"
¡Hasta siempre!

Antonio Romero hace balance de su paso por Sueños de libertad: "Gaspar se ha transformado"

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta y Cloe, decididas a acabar con Gabriel
Avance

Capítulo 479 de Sueños de libertad; 19 de enero: Andrés, a punto de descubrir la doble vida de Gabriel
Resumen

Los De la Reina no piensan permitir que Gabriel siga haciendo lo que quiera con la empresa y Andrés parece estar a punto de descubrir la aventura de su primo con María.

La verdad sale a la luz: Nieves y Pablo descubren que su hija Mabel ha abandonado la Universidad y vive con su novio
Capítulo 479

La mujer de Pablo llama a la residencia en la que vive su hijase entera que su hija les has mentido.

¡Tensión en el despacho! Pablo y Gabriel discuten sobre sobre el futuro de la fábrica

Luz conoce a Miguel, el hijo de los Salazar, y rápidamente se da cuenta de que hay algo raro en él

Tasio se enfrenta a Salva, el nuevo cantinero: “Si no eres capaz de enfrentarte a este imprevisto, quizás no estás a la altura”

