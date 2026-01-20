Marina Orta es Paula Maceda, la nueva sirvienta en casa de los De la Reina

Paula Maceda es una de las incorporaciones de la nueva temporada de Sueños de libertad. Y es que… ¡va a revolucionar allí por donde pasa! Y levantar alguna que otra pasión.

Paula llega a la casa de los De la Reina como sirvienta a través de unos amigos de Digna, y allí conoce a Manuela. Ella es de una familia humilde de agricultores y no le ha sentado demasiado bien que su padre se niegue a vender unas tierras que sin duda les podría hacer prosperar.

Y ese es precisamente el objetivo que persigue con su llegada a la colonia: alcanzar una vida mejor. ¿Lo conseguirá?

Allí, conocerá a Tasio, con el que no dudará en coquetear. Él está casado con Carmen, pero parece que espera una historia con muchos secretos en este encuentro… ¿hasta que punto se dejará llevar Tasio por los encantos de Paula? ¿le será fiel a Carmen?

Marina Orta es Paula Maceda

Marina Orta es una joven actriz española de gran trayectoria que ha participado en series icónicas de la televisión. Es uno de los fichajes para la nueva temporada de la ficción de Antena 3 y promete revolucionarlo todo.

No te la pierdas en la nueva temporada de Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 15:45H en Antena 3. Y si no puedes esperar adelántate en atresplayer.