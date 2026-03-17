"No puedo fallar": la presión de Daniel Illescas ante la segunda semifinal de El Desafío

José Yélamo ya ha obtenido un puesto en la gran final de El Desafío, sus compañeros lucharán el viernes por hacerse con uno de los tres puestos vacantes para ser finalistas en la sexta edición del programa presentado por Roberto Leal.

La presión es máxima y así lo demustran Willy Bárcenas o Daniel Illescas ante sus próximos retos. "No puedo fallar" ha asegurado el influencer frente a su desafío de las sillas en equilibrio con fuego.

¿Quienes serán los finalistas de la sexta edición? No te lo pierdas, el viernes a las 22:00 horas en Antena 3.