¿Quién es Marina Orta? Descubre todo sobre la actriz que interpreta a Paula en Sueños de libertad

Marina Orta es una de las nuevas incorporaciones a la serie diaria más vista de la televisión y llega para aportar frescura y carácter a una trama que nos conquistará desde el principio.

La actriz interpreta a Paula, la nueva sirvienta que llega a casa de los De la Reina y que no empieza con muy buen pie con Manuela. Sin embargo, pronto enconcontrará un gran aliado con Tasio con el que empezará a congeniar mucho.

Su paso por Amar es para siempre

La actriz tiene una gran trayectoria en el mundo de la interpretación destacando su participación en distintas series de televisión como Cuéntame cómo pasó, aunque sin duda, uno de los grandes retos profesionales de Marina Orta fue su participación en Amar es para siempre.

En esta serie dio vida a Inma Ordóñez, un personaje que supuso un punto de inflexión para varias tramas, removiendo sentimientos y conflictos entre los protagonistas.

Con este personaje conquistó al público con una personalidad inocente, pero valiente que soprendió a los espectadores en la octava temporada de esta serie ya mítica de la televisión.

Además, Marina Orta tiene un gran pasado musical y es que la actriz también es cantante y ha participado en varios concursos musicales como en la Voz Kids. ¿La veremos un día cantando en Sueños de libertad?

Lo que está claro es que Marina Orta es una actriz comprometida y multidisciplinar, y con su nuevo personaje aterriza en Toledo dispuesta a dejar huella y, sobre todo, en la vida de Tasio. ¡No podemos tener más ganas de descubrirla!

Conócela en la nueva temporada de Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 15:45H en Antena 3.