Client Challenge
Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Nuevo personaje

¿Quién es Marina Orta? Descubre todo sobre la actriz que interpreta a Paula en Sueños de libertad

La intérprete llega pisando fuerte a Sueños de libertad dando vida a la nueva sirvienta de la casa de los De la Reina.

Marina Orta, una actriz 360º que interpretará a Paula en Sueños de libertad

Publicidad

Marina Orta es una de las nuevas incorporaciones a la serie diaria más vista de la televisión y llega para aportar frescura y carácter a una trama que nos conquistará desde el principio.

La actriz interpreta a Paula, la nueva sirvienta que llega a casa de los De la Reina y que no empieza con muy buen pie con Manuela. Sin embargo, pronto enconcontrará un gran aliado con Tasio con el que empezará a congeniar mucho.

Su paso por Amar es para siempre

La actriz tiene una gran trayectoria en el mundo de la interpretación destacando su participación en distintas series de televisión como Cuéntame cómo pasó, aunque sin duda, uno de los grandes retos profesionales de Marina Orta fue su participación en Amar es para siempre.

En esta serie dio vida a Inma Ordóñez, un personaje que supuso un punto de inflexión para varias tramas, removiendo sentimientos y conflictos entre los protagonistas.

Con este personaje conquistó al público con una personalidad inocente, pero valiente que soprendió a los espectadores en la octava temporada de esta serie ya mítica de la televisión.

Marina Orta es Inma Ordóñez en 'Amar es para siempre'

Además, Marina Orta tiene un gran pasado musical y es que la actriz también es cantante y ha participado en varios concursos musicales como en la Voz Kids. ¿La veremos un día cantando en Sueños de libertad?

Lo que está claro es que Marina Orta es una actriz comprometida y multidisciplinar, y con su nuevo personaje aterriza en Toledo dispuesta a dejar huella y, sobre todo, en la vida de Tasio. ¡No podemos tener más ganas de descubrirla!

Conócela en la nueva temporada de Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 15:45H en Antena 3.

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Marina Orta, una actriz 360º que interpretará a Paula en Sueños de libertad

¿Quién es Marina Orta? Descubre todo sobre la actriz que interpreta a Paula en Sueños de libertad

“¡Asesina de mi marido!”: Gülgün pierde el control y ataca a Hattuc

“¡Asesina de mi marido!”: Gülgün pierde el control y ataca a Hattuc

Sara, Kevin y Carmen

¡La familia aumenta! Sara y Kevin harán abuela a una Carmen más empoderada que nunca

En tierra lejana
La suegra de Alya

Sadakat Albora, la matriarca dispuesta a todo por proteger el apellido de su familia en En tierra lejana

Rengin
Renacer 27 enero

¿Luchar para ganar tiempo o morir para no hacer sufrir a su hija? El desgarrador dilema de Rengin tras su diagnóstico

“Moriremos juntos”: Bahar y Evren desafían a una bomba mientras Rengin entra en parada
Renacer 27 de enero

“Moriremos juntos”: Bahar y Evren desafían a una bomba mientras Rengin entra en parada

Mientras Bahar y Evren se jugaban la vida con una bomba, en el quirófano de al lado, Rengin se ha quedado sin pulso. El destino de los protagonistas pende de un hilo.

“Me volví mala por amor”: Naz justifica su obsesión y ataca a Bahar antes de irse
Renacer 27 de enero

“Me volví mala por amor”: Naz justifica su obsesión y ataca a Bahar antes de irse

La joven ha demostrado que, aunque está enferma, sigue obsesionada con Evren y no piensa dejar a Bahar tranquila.

“Eres una de mis mejores amigas”: el perdón de Bahar a Rengin antes de su operación más difícil

“Eres una de mis mejores amigas”: el perdón de Bahar a Rengin antes de su operación más difícil

“Para mí ya estás muerta”: Parla destroza a Rengin por ocultarle su enfermedad

“Para mí ya estás muerta”: Parla destroza a Rengin por ocultarle su enfermedad

El sacrificio más doloroso de Rengin: aleja a Caglar de su vida para evitar que sufra

El sacrificio más doloroso de Rengin: aleja a Caglar de su vida para evitar que sufra

Publicidad