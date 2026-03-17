Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En tierra lejana | 16 de marzo

Cihan amenaza a Sadakat si vuelve a tocar a Alya: “Atrévete y me perderás”

Cihan se ha enfrentado a su madre tras el tiroteo y le ha hecho una advertencia: si vuelve a tocar a Alya, lo perderá para siempre.

Cihan amenaza a Sadakat si vuelve a tocar a Alya: “Atrévete y me perderás”

Publicidad

La frialdad de Sadakat ha dejado a todos sin palabras. Nada más llegar Alya en camilla tras ser operada, la matriarca se ha acercado a ella para decirle un cínico "que te mejores". Una escena surrealista que ha provocado que Cihan, Kaya y Nare estallaran contra ella.

Cihan no ha podido aguantar más la hipocresía de su madre y le ha recriminado su crueldad. Pero Sadakat, lejos de arrepentirse, le ha recordado que ella avisa y cumple: disparó a Alya porque él la desobedeció al querer casarse con ella. “Haré lo que sea para proteger a esta familia”, ha sentenciado la matriarca, justificando su intento de asesinato como un mal necesario.

El miedo se ha apoderado de los hermanos. Kaya, que está enamorado de Zerrin, ha confesado que ahora teme por la vida de su prima tras ver de lo que es capaz su propia madre. Sin embargo, ha sido Cihan quien ha dado el paso definitivo para frenar a la "leona" del clan. Ante la amenaza de Sadakat de terminar lo que empezó con Alya, él le ha dicho: “Inténtalo, y a ver si después sigues teniendo un hijo que se llame Cihan”.

Cihan le ha dejado claro que no le tiene miedo y que no va a permitir que se convierta en una asesina. Por primera vez, el mando de Sadakat en la casa peligra y su propio hijo está dispuesto a borrarla de su vida si no deja en paz a Alya.

¿Dará su brazo a torcer la matriarca o cumplirá su amenaza de acabar con su nuera? La familia Albora está más dividida que nunca.

¡Nadie puede con ella! Alya entra a la fuerza en la mansión tras el secuestro de su hijo

¡Nadie puede con ella! Alya entra a la fuerza en la mansión tras el secuestro de su hijo

Antena 3» Series» En tierra lejana

Publicidad

Series

Cihan amenaza a Sadakat si vuelve a tocar a Alya: “Atrévete y me perderás”

Cihan amenaza a Sadakat si vuelve a tocar a Alya: “Atrévete y me perderás”

“¡Si no me ayudas, morirá!”: Cihan chantajea a Mine para operar a Alya y evitar la cárcel

“¡Si no me ayudas, morirá!”: Cihan chantajea a Mine para operar a Alya y evitar la cárcel

Damián aconseja a Andrés que pase página

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián aconseja a Andrés pasar página y olvidarse de Begoña

Marta teme perder a Cloe definitivamente
Resumen

Capítulo 519 de Sueños de libertad; 16 de marzo: Marta teme perder definitivamente a Cloe

Luz se aferra a Miguel buscando la última esperanza para salvar a su padre
Capítulo 519

Luz se aferra a Miguel buscando la última esperanza para salvar a su padre: “¿Me está negando su ayuda?”

Andrés recibe la nulidad de su matrimonio con María
Capítulo 519

Andrés recibe por fin la nulidad de su matrimonio, pero se entristece: aunque sea libre, nunca podrá ser feliz con Begoña

Lo que debería ser motivo para celebrar se ha convertido en un recordatorio de que su amor por Begoña es imposible.

Paula fantasea con volver a besar a Tasio, pero él le corta las alas: “No tendría que haber pasado”
Capítulo 519

Paula fantasea con volver a besar a Tasio, pero él le corta las alas: “No tendría que haber pasado”

La asistenta habla con el empresario sobre el desliz del otro día, pero el marido de Carmen lamenta haberse dejado llevar tanto.

Digna propone a Gabriel relanzar su mítico perfume, pero él se niega

¡Salta la tensión! Digna propone a Gabriel relanzar su mítico perfume, pero él se niega

“No volverás a ver a Seyran”: la condición de Diyar para aceptar casarse con Ferit

“No volverás a ver a Seyran”: la condición de Diyar para aceptar casarse con Ferit

“Me quitaron el olor de mi madre”: Abidin descubre la verdad sobre su pasado y jura venganza contra los Korhan

“Me quitaron el olor de mi madre”: Abidin descubre la verdad sobre su pasado y jura venganza contra los Korhan

Publicidad