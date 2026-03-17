Cihan amenaza a Sadakat si vuelve a tocar a Alya: “Atrévete y me perderás”

La frialdad de Sadakat ha dejado a todos sin palabras. Nada más llegar Alya en camilla tras ser operada, la matriarca se ha acercado a ella para decirle un cínico "que te mejores". Una escena surrealista que ha provocado que Cihan, Kaya y Nare estallaran contra ella.

Cihan no ha podido aguantar más la hipocresía de su madre y le ha recriminado su crueldad. Pero Sadakat, lejos de arrepentirse, le ha recordado que ella avisa y cumple: disparó a Alya porque él la desobedeció al querer casarse con ella. “Haré lo que sea para proteger a esta familia”, ha sentenciado la matriarca, justificando su intento de asesinato como un mal necesario.

El miedo se ha apoderado de los hermanos. Kaya, que está enamorado de Zerrin, ha confesado que ahora teme por la vida de su prima tras ver de lo que es capaz su propia madre. Sin embargo, ha sido Cihan quien ha dado el paso definitivo para frenar a la "leona" del clan. Ante la amenaza de Sadakat de terminar lo que empezó con Alya, él le ha dicho: “Inténtalo, y a ver si después sigues teniendo un hijo que se llame Cihan”.

Cihan le ha dejado claro que no le tiene miedo y que no va a permitir que se convierta en una asesina. Por primera vez, el mando de Sadakat en la casa peligra y su propio hijo está dispuesto a borrarla de su vida si no deja en paz a Alya.

¿Dará su brazo a torcer la matriarca o cumplirá su amenaza de acabar con su nuera? La familia Albora está más dividida que nunca.