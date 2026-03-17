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Sueños de libertad
Andrés logra la nulidad matrimonial, pero admite su vacío: su libertad no le acerca a la felicidad
La resolución judicial marca un punto de inflexión para Andrés en Sueños de libertad, aunque el desenlace emocional revela que su historia con Begoña sigue condicionando su futuro.
Andrés recibe por fin la nulidad de su matrimonio, una decisión que esperaba desde hace tiempo y que supone un cambio clave en su situación personal. Sin embargo, lejos de celebrarlo, la noticia le deja una sensación agridulce.
A pesar de recuperar su libertad, Andrés reconoce que no puede ser feliz sin Begoña. El personaje asume que este paso legal no resuelve su conflicto emocional, manteniendo intacto su dolor.