Andrés logra la nulidad matrimonial, pero admite su vacío: su libertad no le acerca a la felicidad

Andrés recibe por fin la nulidad de su matrimonio, una decisión que esperaba desde hace tiempo y que supone un cambio clave en su situación personal. Sin embargo, lejos de celebrarlo, la noticia le deja una sensación agridulce.

A pesar de recuperar su libertad, Andrés reconoce que no puede ser feliz sin Begoña. El personaje asume que este paso legal no resuelve su conflicto emocional, manteniendo intacto su dolor.