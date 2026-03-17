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Sole y Elena, de Las Virtudes, explican el motivo de su separación: "Yo me llevé un disgusto, pero se me pasó"

Las Virtudes, el dúo cómico que triunfó en los 90, se separaba en 2004, dejando muchas preguntas sin resolver. Hoy, Elena y Sole nos cuentan los verdaderos motivos que les llevaron a tomar caminos separados.

Las Virtudes

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Soledad Mallol y Elena Martín fueron Las Virtudes durante muchos años. Sus pelucas morenas y su sentido del humor se convirtieron en su seña de identidad, pero en 2004 su separación dejó rota a toda una generación.

Según nos cuentan, fue Elena quien dio el paso. "Empezamos muy jovencitas y yo tenia interés de hacer otras cosas", confiesa, "llevábamos ritmos de vida que no nos quedaba tiempo para nada".

Su compañera Sole fue quien se llevó la peor parte. "Me llevé un disgusto, pero se me pasó, empecé a hacer alguna serie que otra...", señala. Y desde entonces, Sole y Elena llevaron caminos separados, aunque siempre unidas por la gran amistad que tenían.

A día de hoy, Sole y Elena siguen considerándose como hermanas y confiesan que, aunque Las Virtudes se acabó, siempre tuvieron claro que lo profesional no se interpondría entre ellas. ¡Dale al play para escuchar todo lo que nos han contado!

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