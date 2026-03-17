Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En tierra lejana | 16 de marzo

“Son besos para curar”: la escena más tierna de Cihan Deniz con su madre

Cihan ha llevado al pequeño en brazos para que vea a Alya y el niño ha intentado curarla con sus besos. ¡Ha sido un momento muy bonito!

“Son besos para curar”: la escena más tierna de Cihan Deniz con su madre

Publicidad

El despertar de Alya ha sido durísimo, pero la medicina que mejor le ha sentado no ha sido el analgésico de la enfermera, sino la visita de su hijo. Cihan, demostrando que tiene un corazón de oro a pesar de todo, ha subido a Cihan Deniz a la habitación para darle una sorpresa a su madre. Nada más verla, el pequeño ha querido abrazarla.

Cihan Deniz, que es un negociador nato, no ha parado de darle besos a su madre asegurando que son "besos para curar". La habitación se ha llenado de risas por un momento cuando se han puesto a ver fotos antiguas en el móvil. Han recordado días felices: merendando pasteles con las manos, echando pulsos y haciendo muecas divertidas. Un respiro necesario para Alya, que por un instante ha olvidado que está atrapada en una casa llena de enemigos.

Incluso el pequeño ha intentado convencer a su tío Cihan para quedarse a dormir allí toda la noche. Al final, han pactado que se quedaría hasta que le entrara el sueño. Antes de irse a la cama, el niño ha visto una foto de cuando era bebé con su padre y su madre, un recuerdo agridulce que Cihan ha preferido guardar rápido para no remover más el pasado.

Con un tierno "buenas noches, mami", el niño se ha marchado dejando a Alya mucho más tranquila. Cihan se ha quedado cuidándola, prometiéndole que la enfermera estará pendiente de todo. Por una noche, la paz ha reinado en los Albora, pero todos sabemos que es la calma que precede a la tormenta.

¿En qué consiste el Dancing Corner? Así explica Roberto Leal esta rompedora novedad de Pasapalabra

El fenómeno de En tierra lejana y el adiós histórico de Renacer lideran el prime time

Antena 3» Series» En tierra lejana

Publicidad

Series

Marina Orta nos presenta a Paula

Marina Orta presenta a Paula, su personaje en Sueños de libertad: “Siente un amor muy grande por Tasio”

Hazal

Hazal le revela a Ferit que el matrimonio de Seyran y Sinan hace aguas: “No han dormido juntos”

¿Justicia o traición?: el clan Albora se rompe para siempre tras la denuncia de Sahin

¿Justicia o traición?: el clan Albora se rompe para siempre tras la denuncia de Sahin

“Son besos para curar”: la escena más tierna de Cihan Deniz con su madre
En tierra lejana | 16 de marzo

“Son besos para curar”: la escena más tierna de Cihan Deniz con su madre

“Sadakat fue mi amante”: Ecmel destapa el secreto que explica el odio hacia ellos
En tierra lejana | 16 de marzo

“Sadakat fue mi amante”: Ecmel destapa el secreto que explica el odio hacia ellos

“No vi nada”: Cihan miente a Alya para tapar que Sadakat le disparó
En tierra lejana | 16 de marzo

“No vi nada”: Cihan miente a Alya para tapar que Sadakat le disparó

Alya ha despertado tras la operación y su primera pregunta ha helado la sangre de Cihan. En un intento desesperado por evitar que la familia salte por los aires, el mayor de los Albora le ha ocultado la verdad.

“Lleva la sangre del demonio”: Sadakat echa a Sahin a gritos y rompe la familia
En tierra lejana | 16 de marzo

“Lleva la sangre del demonio”: Sadakat echa a Sahin a gritos y rompe la familia

La matriarca ha perdido los papeles por completo al ver a Sahin en su salón y lo ha echado a gritos de casa, llamándolo "demonio" delante de todos.

Cihan amenaza a Sadakat si vuelve a tocar a Alya: “Atrévete y me perderás”

Cihan amenaza a Sadakat si vuelve a tocar a Alya: “Atrévete y me perderás”

“¡Si no me ayudas, morirá!”: Cihan chantajea a Mine para operar a Alya y evitar la cárcel

“¡Si no me ayudas, morirá!”: Cihan chantajea a Mine para operar a Alya y evitar la cárcel

Damián aconseja a Andrés que pase página

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián aconseja a Andrés pasar página y olvidarse de Begoña

Publicidad