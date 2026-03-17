“Son besos para curar”: la escena más tierna de Cihan Deniz con su madre

El despertar de Alya ha sido durísimo, pero la medicina que mejor le ha sentado no ha sido el analgésico de la enfermera, sino la visita de su hijo. Cihan, demostrando que tiene un corazón de oro a pesar de todo, ha subido a Cihan Deniz a la habitación para darle una sorpresa a su madre. Nada más verla, el pequeño ha querido abrazarla.

Cihan Deniz, que es un negociador nato, no ha parado de darle besos a su madre asegurando que son "besos para curar". La habitación se ha llenado de risas por un momento cuando se han puesto a ver fotos antiguas en el móvil. Han recordado días felices: merendando pasteles con las manos, echando pulsos y haciendo muecas divertidas. Un respiro necesario para Alya, que por un instante ha olvidado que está atrapada en una casa llena de enemigos.

Incluso el pequeño ha intentado convencer a su tío Cihan para quedarse a dormir allí toda la noche. Al final, han pactado que se quedaría hasta que le entrara el sueño. Antes de irse a la cama, el niño ha visto una foto de cuando era bebé con su padre y su madre, un recuerdo agridulce que Cihan ha preferido guardar rápido para no remover más el pasado.

Con un tierno "buenas noches, mami", el niño se ha marchado dejando a Alya mucho más tranquila. Cihan se ha quedado cuidándola, prometiéndole que la enfermera estará pendiente de todo. Por una noche, la paz ha reinado en los Albora, pero todos sabemos que es la calma que precede a la tormenta.