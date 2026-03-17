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¿Justicia o traición?: el clan Albora se rompe para siempre tras la denuncia de Sahin

Sahin rompe su silencio y acusa a la matriarca de un pasado oscuro y lleno de mentiras que implica a su propio padre. Entre gritos de traición y amenazas de muerte, el honor de los Albora pende de un hilo. ¡Esta noche la verdad duele más que nunca!

¿Justicia o traición?: el clan Albora se rompe para siempre tras la denuncia de Sahin

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La verdad sale a la luz y duele más que nunca. Kaya y Cihan no pueden creerlo: ¡ha sido Sahin quien ha denunciado a su propia tía! Mientras Kaya clama al cielo por la traición, Sahin no se achanta: él busca justicia por el disparo a Alya.

Pero la bomba estalla cuando Sahin saca a relucir el pasado: acusa a Sadakat de haber seducido a su padre y de ser la culpable de todas sus desgracias. Cihan, fuera de sí, le cruza la cara con un bofetón y le pone la pistola en la frente. “¡Cállate o te tragas seis balas!”, dice mientras Nare se interpone en medio de los dos, suplicando que no cometa una locura.

Sahin, desafiante y sin miedo a morir, le grita que dispare mientras sostiene que Sadakat es una farsante que tiene a todos manipulados. Pero en el momento de mayor peligro, llega una noticia que lo cambia todo: ¡Sadakat va de camino a casa de Fidan!

La matriarca, lejos de quedarse quieta, parece dispuesta a terminar el trabajo por su cuenta. Cihan guarda el arma y sale disparado hacia el coche. Esta noche, la verdad de los Albora saldrá a la luz. A las 23 horas en Antena 3. Disponible en atresplayer.

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