Hazal le revela a Ferit que el matrimonio de Seyran y Sinan hace aguas: “No han dormido juntos”

Tal y como sabemos, Ayla no quiere a Seyran en su familia y Hazal ha ido directa a provocar a Ferit para que no se rinda con su exmujer. "Me has decepcionado, creía que eras un caballero", le ha dicho para picarlo y empezar a contarlo todo.

Hazal ha ido a dar donde más duele, cuestionando la intimidad de Seyran y Sinan con una desfachatez asombrosa. Le ha preguntado a Ferit cuánto tiempo tuvo que esperar él para acostarse con ella, dejando caer que su hermano todavía no ha conseguido entrar en la cama de su esposa: "Es extraño, no han dormido juntos en todo este tiempo".

La hermana de Sinan no ha dado puntada sin hilo, siguiendo las órdenes de Ayla para dinamitar el matrimonio desde dentro. Al ver que Ferit reaccionaba con asco ante sus preguntas, ella ha seguido presionando, sembrando la duda sobre si el problema es de su hermano o si Seyran sigue guardándose para alguien especial.

Además, le ha contado que Sinan y Seyran se han mudado a vivir con ellas bajo el mismo techo. "¿Nos llevaremos bien viviendo en la misma casa?", ha preguntado con ironía, sabiendo perfectamente que la convivencia va a ser un infierno para Seyran.

Esta encerrona en la cafetería ha dejado a Ferit completamente descolocado y con la sangre hirviendo. Hazal ha cumplido su misión: ha sembrado la discordia, ha humillado la intimidad de su propio hermano y le ha dado a Ferit la información necesaria para que no se aleje de Seyran.

¡La guerra entre las familias está más viva que nunca y Seyran no sabe que su propia cuñada está trabajando para que vuelva con su ex!