Marco H. Medina y Dèlia Brufau desvelan cómo vivieron sus personajes el encarcelamiento de Nieves en Sueños de libertad

¡Aún no nos hemos repuesto del susto que nos dio Nieves tras ser encarcelada! La enfermera fue acusada por Don Agustín de ayudar a morir al padre de Luz y terminó encarcelada, ¡e incluso a punto de recibir la pena máxima!

Afortunadamente, la madre de los Salazar fue declarada inocente tras no encontrarse restos suficientes de morfina en el cuerpo de Alberto. Y aunque, este duro episodio ha tenido un final feliz, nada quita los momentos de miedo y tristeza que han vivido los Salazar.

Mientras que Nieves estaba entre rejas, Miguel y Mabel han tenido que aparcar sus diferencias con Pablo y hacer piña para apoyarse ante el peligroso futuro que podría esperarle a la enfermera.

Hemos hablado con Marco H. Medina y Dèlia Brufau, los actores que dan vida a los hermanos Salazar en la ficción, y nos han confesado cómo vivieron sus personajes el momento más traumático para la familia tras su llegada a Toledo. ¡Descúbrelo!

"El amor de una madre está por encima de todo"

Dèlia Brufau desvela que a Mabel se le “cae el mundo encima” al conocer esta inesperada noticia: “Para ella Nieves es su mayor pilar y se nota mucho su falta”.

Sin embargo, Marco H. Medina confiesa que las convicciones médicas y éticas de Miguel le alejan de su madre, a quien no estaba dispuesto a perdonar: “Él entiende que debería estar en la cárcel y es un dilema moral bestial”. Aunque, afortunadamente, el médico dejó de lado su lógica y… ¡se reconcilió con la enfermera!: “El amor de una madre está por encima de todo”.

Los actores catalanes coinciden en que este duro episodio reestructurará los roles de la familia y permitirá volver a acercarse a Pablo, quien tendrá que tomar las riendas en la casa: “Miguel no quiere verle ni en pintura, pero no va a tener más remedio que acercarse a él”.

Además, Dèlia Brufau confiesa que los tres se llevan un bonito aprendizaje que da paso a una nueva etapa en su relación como padre e hija: "Mabel ve que en su padre puede tener un apoyo emocional que antes ha tenido contadas veces”.

La relación entre Mabel y Nieves en su llegada a Toledo no comenzó de la forma más idílica, pero con el paso del tiempo ha ido haciéndose cada vez más fuerte y madre e hija han protagonizado momentos muy emotivos, llenos de perdón y aprendizaje.

La intérprete desvela que Nieves siempre ha sido el mayor referente de Mabel. Sin embargo, una vez que la hija pequeña de los Salazar se ha hecho más mayor, ha comenzado a ver a sus padres como adultos reales y no como superhéroes, lo que le ha permitido acercarse más a ella: “El vínculo crece de una forma muy sana, es una relación muy bonita”.

Además, Marco H. Medina destaca que aunque los Salazar tienen distintas formas de ver el mundo, consiguen complementarse muy bien. Esta particularidad, en palabras del actor, “es muy bonito de verlo en televisión”.

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